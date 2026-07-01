La biblioplaya de Melenara inaugura el verano con libros, talleres y actividades familiares

La 'biblioplaya' de Melenara abrió este miércoles una nueva temporada con más fondos bibliográficos, nuevos títulos, una imagen renovada y un espacio más amplio para acercar la lectura a vecinos, familias y visitantes durante el verano.

El servicio permanecerá abierto de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, con préstamo gratuito de libros, prensa diaria, acceso a internet, zonas de lectura y una agenda de actividades dirigida especialmente al público infantil y familiar. Una de las novedades de esta edición es la ampliación de la oferta bibliográfica gracias a la colaboración de librerías del municipio, que han donado ejemplares para reforzar los fondos disponibles. Esta aportación permite incorporar nuevos títulos y refuerza la conexión entre cultura, comercio local y comunidad.

La programación arrancó con la fiesta de la lectura, un encuentro que pone en valor el trabajo desarrollado durante todo el año por las Bibliotecas Municipales para fomentar el hábito lector. En la actividad participaron los clubes de lectura municipales y el taller de narración oral de la biblioteca, que ofreció una sesión especial de cuentos para inaugurar la temporada.

Biblioplaya de Melenara / LP/DLP

La 'biblioplaya' también incorpora este verano una actividad de educación medioambiental impulsada por la concejalía de Playas. El taller permitirá a los más jóvenes conocer el significado de las banderas azules y la importancia de mantener las playas limpias, seguras y sostenibles. Además, los participantes podrán pintar sus propias banderas como símbolo de respeto y compromiso con el litoral teldense.

Otras actividades

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Cultura, Juan Martel; la concejala de Playas, María Calderín; el gerente de Gestel, Jesús Suárez; y la directora de Bibliotecas Municipales, Cathy Fleitas.

Durante todo el mes de julio, el espacio acogerá actividades especiales cada viernes a las 18.00 horas. La programación comenzará el viernes 3 de julio con una sesión de cuentacuentos a cargo de Antonio López, dentro del Círculo Insular de Narración Oral del Cabildo de Gran Canaria.

El viernes 10 de julio será el turno de El Show de Tadeo, un espectáculo de humor, fantasía y participación familiar a cargo de Ocho Pies. El viernes 17 de julio se celebrará el taller de ilustración Sirenas Canarias, impartido por el ilustrador Javi Afonso. El viernes 24 de julio tendrá lugar el taller creativo Mundos de Papel, dirigido por María Buenadicha. La programación concluirá el viernes 31 de julio con un espectáculo de magia para toda la familia a cargo de Animaventura.

Renovada

El alcalde destacó que “la 'biblioplaya' representa la esencia del verano que queremos para Telde: un verano donde también hay espacio para la cultura, para compartir en familia y para seguir aprendiendo”. Peña añadió que este proyecto demuestra que “un libro puede acompañarnos en cualquier lugar, incluso junto al mar, y que la lectura también puede convertirse en una experiencia de ocio al alcance de todos”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, agradeció el trabajo del personal de Bibliotecas Municipales, Gestel y de todas las personas implicadas en la organización. “La biblioplaya ya forma parte del verano de Telde. Es una iniciativa que cada año crece, se renueva y consigue que niños, jóvenes y adultos hagan de la lectura una experiencia cercana, divertida y compartida. Ese es el verdadero éxito de este proyecto”, señaló.