Telde incorpora una excavadora de pequeño tamaño para reforzar los servicios municipales

El Ayuntamiento de Telde ha incorporado una nueva minirretroexcavadora al parque móvil municipal con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las brigadas y optimizar los trabajos que requieren maquinaria especializada.

La nueva maquinaria destaca por su versatilidad, maniobrabilidad y reducido tamaño, unas características que permitirán actuar con mayor facilidad en zonas de difícil acceso o en espacios reducidos. Su uso estará destinado a tareas de mantenimiento en la vía pública, trabajos de paisajismo, conservación de carreteras, acondicionamiento de espacios interiores y otras intervenciones propias de los servicios municipales.

Desde el Ayuntamiento señalan que esta incorporación permitirá reducir los tiempos de ejecución de numerosas actuaciones, mejorar la eficiencia de los equipos de trabajo y ofrecer una respuesta más ágil a las necesidades que surgen en los diferentes barrios del municipio.

Más modernización

El concejal de Parque Móvil, Miguel Rodríguez, destacó que el Consistorio continúa trabajando en la modernización de la maquinaria municipal. «Seguimos trabajando para modernizar la maquinaria municipal y dotar a los servicios públicos de herramientas que faciliten su labor diaria. Esta minirretroexcavadora nos permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia, especialmente en lugares donde la maquinaria convencional tiene mayores dificultades de acceso», afirmó.

Rodríguez subrayó además que la inversión en medios propios repercute directamente en la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía. «Invertir en medios propios supone mejorar el servicio que prestamos a la ciudadanía. Cada nueva incorporación fortalece la capacidad operativa del Ayuntamiento y contribuye a que las actuaciones lleguen antes y en mejores condiciones a todos los rincones de Telde», añadió.