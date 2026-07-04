La Parranda Los Goretes celebra 15 años llevando el folclore de Telde por toda Canarias

La Parranda Los Goretes celebra su 15.º aniversario consolidada como uno de los grupos de referencia del folclore y la música popular de Telde. Desde su creación, la agrupación ha participado en numerosas fiestas, encuentros y eventos culturales, llevando el nombre del municipio a diferentes escenarios y contribuyendo a mantener vivas las tradiciones canarias.

A lo largo de estos quince años, la parranda ha reunido a decenas de componentes unidos por la pasión por la música tradicional y el compromiso con el patrimonio cultural de las islas. Su actividad ha favorecido, además, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social a través de la cultura popular.

Con motivo de este aniversario, el Partido Popular de Telde ha querido felicitar públicamente a la agrupación y reconocer su aportación a la vida cultural del municipio. La presidenta de la formación, Mónica Muñoz, destacó que "cumplir quince años es el reflejo del esfuerzo, la ilusión y el compromiso de muchas personas que han hecho de Los Goretes una auténtica referencia de nuestras tradiciones". Además, agradeció su labor para mantener viva la música popular canaria y fortalecer la identidad cultural de Telde.

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La formación política también hizo extensiva la felicitación a la directiva, colaboradores, familiares y seguidores de la parranda, cuyo respaldo ha acompañado a la agrupación durante estos quince años. Para el PP, este aniversario representa también una celebración compartida por numerosos vecinos que han disfrutado de la música de Los Goretes en diferentes actos y celebraciones del municipio.