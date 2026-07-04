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La Parranda Los Goretes celebra 15 años llevando el folclore de Telde por toda Canarias

La formación conmemora una trayectoria marcada por la defensa de la música popular canaria y el compromiso con las tradiciones del municipio

Sergio Ramos (d), presidente de la gestora del PP en Telde.

Sergio Ramos (d), presidente de la gestora del PP en Telde. / J. G. S.

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Parranda Los Goretes celebra su 15.º aniversario consolidada como uno de los grupos de referencia del folclore y la música popular de Telde. Desde su creación, la agrupación ha participado en numerosas fiestas, encuentros y eventos culturales, llevando el nombre del municipio a diferentes escenarios y contribuyendo a mantener vivas las tradiciones canarias.

A lo largo de estos quince años, la parranda ha reunido a decenas de componentes unidos por la pasión por la música tradicional y el compromiso con el patrimonio cultural de las islas. Su actividad ha favorecido, además, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social a través de la cultura popular.

Con motivo de este aniversario, el Partido Popular de Telde ha querido felicitar públicamente a la agrupación y reconocer su aportación a la vida cultural del municipio. La presidenta de la formación, Mónica Muñoz, destacó que "cumplir quince años es el reflejo del esfuerzo, la ilusión y el compromiso de muchas personas que han hecho de Los Goretes una auténtica referencia de nuestras tradiciones". Además, agradeció su labor para mantener viva la música popular canaria y fortalecer la identidad cultural de Telde.

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La formación política también hizo extensiva la felicitación a la directiva, colaboradores, familiares y seguidores de la parranda, cuyo respaldo ha acompañado a la agrupación durante estos quince años. Para el PP, este aniversario representa también una celebración compartida por numerosos vecinos que han disfrutado de la música de Los Goretes en diferentes actos y celebraciones del municipio.

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