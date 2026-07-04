Valsequillo se une al pueblo venezolano con un homenaje a las víctimas del terremoto de La Guaira
El municipio celebró un acto de solidaridad con la comunidad venezolana residente en la localidad, que incluyó un minuto de silencio y un mensaje de apoyo a los afectados
La plaza de El Pilar, en Valsequillo, acogió este viernes un acto de solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que afectó recientemente al estado de La Guaira y dejó numerosas víctimas mortales, heridos y miles de personas damnificadas. El encuentro reunió a representantes municipales, vecinos y miembros de la comunidad venezolana residente en el municipio en una muestra de apoyo a los afectados por la tragedia.
La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, estuvo marcada por el recuerdo a las víctimas y por los históricos vínculos migratorios que unen a Canarias con Venezuela. La presentación corrió a cargo de Pepa Peña, hija de Paquito Peña, un vecino de Valsequillo que emigró al país sudamericano y posteriormente regresó a su localidad natal, un recorrido que simboliza la estrecha relación entre ambos pueblos.
La comunidad venezolana agradece el respaldo recibido
En representación de la comunidad venezolana del municipio intervino Fammy Rojas, quien trasladó la preocupación que viven muchas familias con seres queridos en las zonas afectadas y agradeció el apoyo recibido durante el acto.
"Gracias al Ayuntamiento por organizar este acto y gracias a todas las personas que han querido demostrar que la solidaridad no entiende de fronteras. Gestos como este nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estamos solos", expresó.
Un llamamiento a la unidad y a la solidaridad
El acto concluyó con la lectura de un manifiesto institucional por parte del alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, quien trasladó las condolencias del municipio a las familias de las víctimas y reconoció el trabajo que desarrollan los equipos de emergencia, el personal sanitario y los voluntarios desplazados sobre el terreno.
Durante su intervención, el regidor recordó que "los desastres naturales no entienden de fronteras, ideologías ni diferencias" y defendió que, ante el sufrimiento humano, "solo cabe una respuesta: la unidad, la cooperación y la solidaridad". Además, hizo un llamamiento a colaborar con las campañas de ayuda humanitaria impulsadas por distintas organizaciones no gubernamentales y aseguró que "los lazos que unen a nuestros pueblos son más fuertes que cualquier adversidad".
El homenaje finalizó con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas, un gesto compartido por autoridades, integrantes de la comunidad venezolana y numerosos vecinos que quisieron mostrar su apoyo a quienes continúan sufriendo las consecuencias del terremoto.
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