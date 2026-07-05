Helena Rohner, la diseñadora de Telde premiada por la Academia de la Moda Española: «Desde Canarias se pueden vender joyas a todo el mundo»

En un oficio acostumbrado al brillo, Helena Rohner ha hecho carrera desde la discreción. Sus joyas no buscan imponerse, sino acercarse, ya que tienen la escala de lo íntimo, la forma orgánica de una piedra pulida por el agua y una elegancia que prefiere la permanencia a la tendencia. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria y criada durante su adolescencia en el barrio de San Francisco, en Telde, Rohner se ha consolidado como una de las grandes referencias de la joyería contemporánea española. Al frente de una firma fundada en Madrid en 1995, que cumple ahora tres décadas de trayectoria, la diseñadora acaba de sumar un nuevo reconocimiento a su carrera: el premio de la Academia de la Moda Española a la mejor colección de joyería y accesorios de primavera-verano.

«No me lo esperaba. El año pasado estuve nominada y no me lo dieron. Este año fui, pero ni siquiera en los días previos tenía preparado un discurso por si ganaba», recalca la joyera. Su vínculo con la creación manual viene de lejos: desde pequeña creció en un ambiente muy «matérico», marcado por el oficio de su madre, tejedora y tintorera, y por la inquietud creativa de su padre, que además de tener un negocio disfrutaba haciendo marionetas. «Desde pequeña fui muy creativa», destaca Rohner.

Primeros cursos

Fue durante su etapa de estudios en Italia cuando Helena Rohner se topó con sus primeros cursos de joyería. Más tarde, en Londres, mientras cursaba Política Internacional, comenzó a hacer sus «primeros pinitos» en el diseño de piezas. El salto llegó en Estados Unidos, donde presentó una de sus colecciones a una importante tienda de Nueva York, que decidió comprársela. Aquel gesto , hace ya 30 años, supuso el inicio de una trayectoria que, con el tiempo, acabaría consolidándola como una de las voces más reconocibles de la joyería contemporánea española.

«Mi intención es siempre buscar belleza y armonía en lo todo lo que me rodea»

El lenguaje Rohner se reconoce por sus líneas puras, sus formas simples y el juego constante entre materiales. Plata, oro, porcelana, madera, cerámica, vidrio o resinas impresas en 3D conviven en piezas que parecen sencillas, aunque detrás de ellas haya un largo trabajo técnico. «La estética de las joyas es también una manera de proyectarse. Hay una parte creativa que tiene mucho de rebeldía, porque el mercado siempre intenta decirte lo que tienes que hacer», explica la diseñadora.

Helena Rohner con el premio de la Academia Española de la Moda. / LP/DLP

Formas más redondas

«Mi intención es buscar belleza y armonía en lo que me rodea; mis amigos siempre me dicen que estoy redondeando esquinas», explica la joyera. Rohner reconoce que se siente atraída por las formas más redondas, las superficies suaves y los diseños con segundas y terceras lecturas. «Me gustan las carreras de fondo y no las de impacto, y creo que tanto mis joyas como todo mi recorrido tienen ese efecto», recalca.

Ahora, la diseñadora se encuentra trabajando en los diseños de la próxima temporada de verano una colección que, todo apunta, continuará en la misma línea que siempre la ha caracterizado. La de otoño-invierno, adelanta Rohner, incorpora «mucho cristal de Murano y también colores de vidrio transparente con polvo de cobre en suspensión, junto a resinas de soja; todo biodegradable». Se trata, asegura, de una colección llena de transparencias.

Emprender desde Gran Canaria

La diseñadora espera que este reconocimiento sirva también como impulso para que los isleños se animen a emprender e innovar desde Canarias. «Desde las Islas se pueden vender joyas a todo el mundo», subraya Rohner, convencida de que las nuevas tecnologías facilitan cada vez más el crecimiento de proyectos nacidos en el Archipiélago. «Lo importante es crear algo universal, que lo pueda entender gente de fuera y de aquí», añade.

De hecho, cuando tiene oportunidad y se encuentra en la Isla —reside habitualmente en Madrid—, Rohner imparte charlas sobre el proceso de emprender desde Canarias y comparte algunas de las claves que, tras 30 años al frente de su firma, considera fundamentales para crecer en el mundo de la joyería.