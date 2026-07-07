La reapertura del polideportivo Paco Artiles de Telde se acerca: las fechas que ya se manejan

El Polideportivo Paco Artiles de Telde sigue avanzando hacia su reapertura, aunque todavía no hay una fecha cerrada para que las instalaciones vuelvan a recibir usuarios. El alcalde, Juan Antonio Peña, ha visitado recientemente el complejo deportivo para comprobar el estado de las obras y la evolución de unos trabajos que mantienen la recuperación del recinto en el horizonte municipal.

El cierre del Paco Artiles, en marzo de 2021, dejó sin servicio a miles de abonados y obligó a clubes y deportistas a buscar alternativas fuera de una de las instalaciones deportivas de referencia de la ciudad. También supuso la salida de más de 40 trabajadores tras la ruptura del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa Lude, concesionaria del complejo desde 2012.

Desde entonces, el futuro del polideportivo ha estado marcado por un largo proceso administrativo hasta la firma del acuerdo con la Federación Canaria de Natación, que asumirá la gestión mediante una concesión inicial de 15 años, prorrogable hasta un máximo de 25. La prioridad pasa por recuperar la piscina principal, aunque el proyecto incluye también mejoras en otros espacios del recinto.

La piscina, prioridad en esta nueva etapa

Entre las actuaciones previstas figuran la rehabilitación de la piscina, la renovación de la zona de musculación y la adecuación del complejo para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. La inversión inicial se sitúa en 400.000 euros, si bien el conjunto de las obras necesarias podría acercarse al millón de euros.

El objetivo del Ayuntamiento es que el Paco Artiles vuelva a tener actividad deportiva de forma estable y que el club de natación del municipio pueda regresar a unas instalaciones que permanecen cerradas desde hace más de cinco años. El convenio también abre la puerta a que, en una fase posterior, el recinto pueda acoger competiciones oficiales de natación.

La nueva gestión aplicará precios públicos supervisados por el Ayuntamiento y reservará un porcentaje de plazas para personas derivadas por los Servicios Sociales municipales. El Consistorio conservará además el uso gratuito de las instalaciones para actividades como la Campaña Deportiva de Verano, pruebas selectivas oficiales o eventos de interés general.

Aunque en anteriores previsiones se situó la reapertura antes del verano, el Ayuntamiento evita ahora concretar plazos. Las obras continúan y las imágenes de la visita muestran el avance de los trabajos en un recinto cuya recuperación es una de las demandas deportivas más prolongadas de los últimos años en Telde.