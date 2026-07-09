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Ni un bar ni tu salón: así podrá verse en Telde el España-Bélgica del Mundial

Los aficionados podrán seguir gratis el España-Bélgica de los cuartos de final en un espacio al aire libre con restauración y ambiente festivo

Parque Franchy Roca de Telde

Parque Franchy Roca de Telde / LP / DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Telde

Mientras la selección española busca un billete para las semifinales del Mundial de la FIFA 2026, un municipio de Gran Canaria ha decidido sacar el fútbol a la calle. Telde instalará este viernes 10 de julio una pantalla gigante en el parque Franchy Roca para que vecinos y visitantes puedan seguir en directo el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del campeonato.

La iniciativa surge tras las numerosas peticiones trasladadas por la ciudadanía al Ayuntamiento, que reclamaba un espacio común donde vivir uno de los encuentros más esperados del torneo. La pantalla comenzará a funcionar antes del inicio del partido, previsto para las 20.00 horas, convirtiendo el parque en un punto de encuentro para cientos de aficionados.

Un ambiente pensado para vivir el Mundial

Para la ocasión se instalará una pantalla LED de gran formato con sistema de sonido, además de una zona habilitada para el público y varios puestos de comida y bebida para que los asistentes puedan disfrutar de la tarde antes, durante y después del encuentro. La propuesta busca crear un ambiente festivo y familiar alrededor del fútbol.

Desde la tarde del viernes, el parque Franchy Roca aspira a convertirse en el epicentro de la afición española en Telde, reuniendo a familias, grupos de amigos y seguidores de la selección que prefieran vivir el partido rodeados de otros aficionados en lugar de hacerlo desde casa.

También impulsará el comercio local

Además del componente deportivo, el Ayuntamiento considera que esta iniciativa contribuirá a dinamizar el casco comercial de San Gregorio, favoreciendo la actividad de bares, cafeterías y establecimientos de restauración gracias a la afluencia de público prevista durante la jornada.

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