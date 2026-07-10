Jinámar distingue a 18 referentes de la cultura y las tradiciones canarias

La Asociación Cultural Entre Amigos celebrará el próximo 31 de julio una nueva edición de sus Honores y Distinciones, una ceremonia con la que reconocerá la trayectoria de personas y colectivos que han contribuido a conservar, difundir y enriquecer el acervo popular y cultural de Canarias.

El acto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Teatro Juan Ramón Jiménez, situado en la calle Poeta Pablo Neruda de Telde. La convocatoria reunirá a representantes del folclore, la música, la investigación histórica, el deporte, el carnaval, la acción comunitaria y otras disciplinas vinculadas con la identidad de las Islas.

Destacados

Entre las personas distinguidas se encuentra Laura Martel, una de las pocas mujeres timplistas solistas de Canarias, que comenzó su formación musical desde niña y ha compartido escenario con artistas y formaciones como Germán López, Mestisay, Totoyo Millares y Los Gofiones. También será reconocida María del Pino Rodríguez Mendoza, especialista en folclore y tradiciones canarias con más de dos décadas de experiencia en el baile, la vestimenta tradicional y la divulgación del patrimonio.

La relación de homenajeados incluye además a Antonia Ramírez Araña, María Dolores González López, María Jacinta Hernández Santana, Lorenzo Jiménez Rodríguez, Santiago Ayose Morales Santana y Antonio Miguel Sánchez Monzón, todos ellos vinculados durante buena parte de sus vidas a la enseñanza, la práctica y la difusión del folclore canario.

La ceremonia distinguirá igualmente la labor de Lidia Esther Sánchez González y José Pedro Suárez del Pino, responsables del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea. Esta iniciativa, desarrollada desde 1980, ha implicado a varias generaciones en la recuperación y transmisión de conocimientos relacionados con los oficios tradicionales, la artesanía, la música, los juegos y los cultivos de Canarias.

Escritores y murgueros

Otro de los reconocidos será el historiador Isaac Mendizábal Rodríguez, vecino de Jinámar y autor del libro Historia de Jinámar, un trabajo dedicado a la historia, la etnografía, la arqueología y el patrimonio artístico del barrio. A la lista se suman el deportista olímpico José Juan Padilla Cabrera, “El Paraca”, y el cantante lírico Gabriel Álvarez, cuya trayectoria artística se encuentra estrechamente vinculada a Telde y Jinámar.

También recibirán la distinción Pedro Fleitas González, por su extensa trayectoria internacional en las artes marciales y el intercambio cultural con Japón; Antonio Ravelo Hernández, cantante y colaborador habitual de iniciativas solidarias; y José Suárez Martel, exconcejal de Telde y persona vinculada durante décadas a la vida pública y social del municipio.

El apartado colectivo contará con el reconocimiento a la murga Los Nietos de Sarymánchez, formación teldense nacida en 2013 que ha logrado varios primeros premios de interpretación en el Carnaval. La nómina se completa con David Castellano González, etnógrafo, folclorista y miembro fundador de AMIDAGUE y del Aula de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta ceremonia, la Asociación Cultural Entre Amigos pretende poner en valor trayectorias muy diferentes, pero unidas por el compromiso con la memoria colectiva, la participación social y la defensa de la identidad cultural canaria.