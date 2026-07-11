El Ayuntamiento de Telde se persona en la causa que investiga la muerte de peces de las jaulas marinas de Salinetas

El Ayuntamiento de Telde se personará en el procedimiento judicial que pueda abrirse a raíz de la denuncia presentada por Aquanaria para investigar la mortandad masiva de lubinas registrada en sus instalaciones y determinar las posibles responsabilidades derivadas de este episodio que obligó al cierre de una docena de playas de Gran Canaria.

Así lo afirmó el alcalde, Juan Antonio Peña, durante una entrevista en La Alameda, un podscat de Teldeactualidad.

El Ayuntamiento comparecerá en el procedimiento

De esta manera, el Consistorio se une a la asociación vecinal Meclasa que había anunciado días antes su intención de participar en las diligencias judiciales relacionadas con la denuncia de la empresa acuícola.

Peña, que consideró adecuada la intervención de los colectivos y administraciones que puedan acreditar un interés legítimo en el esclarecimiento de los hechos, afirmó: «Tenemos que formar parte todos aquellos colectivos y todas aquellas partes que podamos estar interesadas en buscar responsabilidades».

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde / Andrés Cruz

El regidor sostuvo que la presencia municipal permitirá defender los intereses de la ciudad y conocer el desarrollo de las diligencias que puedan acordarse durante la instrucción.

Sin datos que relacionen la depuradora con la mortandad

Durante la entrevista, Peña también respondió a las hipótesis planteadas en torno a la estación depuradora de aguas residuales de Silva, asegurando que el Ayuntamiento no dispone de información que permita vincular el funcionamiento de esta instalación con la muerte de las lubinas.

Según explicó, tras conocerse la mortandad mantuvo reuniones con responsables de Aguas de Telde y de la empresa mixta para solicitar los datos disponibles sobre el funcionamiento de la depuradora y los informes facilitados por la entidad gestora, de acuerdo con la versión expuesta por el alcalde, indicaban que los parámetros analizados cumplían los requisitos exigidos y se encontraban por debajo de los límites establecidos.

La relación causal deberá acreditarse

Peña insistió en la necesidad de separar la existencia de una eventual irregularidad administrativa de su posible relación con la mortandad de los peces. A su juicio, cualquier conexión entre ambos hechos deberá quedar respaldada por pruebas técnicas y científicas.

«No podemos centrarnos en una irregularidad en la gestión y después enlazar directamente esa circunstancia con la muerte de los peces. Eso habrá que demostrarlo», afirmó.

El alcalde defendió que el Gobierno municipal ha mantenido desde el inicio una posición prudente y que no ha atribuido públicamente la mortandad a una causa concreta. La actuación municipal, señaló, se limitó a comunicar los hechos constatados: la muerte de los peces y la llegada de restos a la costa de Telde.

También recordó que el Ayuntamiento trasladó la información disponible cuando la Fiscalía abrió diligencias y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.

«Si esto es aceptado por los juzgados, tendrá que existir una instrucción y por ahí tendrá que pasar muchísima gente para depurar responsabilidades», manifestó Peña.