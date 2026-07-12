Telde vuelve a sacar el Mundial a la calle: instala una pantalla gigante para la semifinal de España

La euforia por la clasificación de España continúa en Telde. Tras el ambiente que se vivió el pasado viernes durante los cuartos de final del Mundial, el municipio volverá a reunir a la afición para seguir en directo a La Roja. Esta vez será la Plaza de San Gregorio la que se convierta en el gran punto de encuentro para presenciar la semifinal frente a Francia, prevista para este martes a las 20.00 horas.

El Ayuntamiento ha decidido repetir la iniciativa después del éxito cosechado con la retransmisión del encuentro entre España y Bélgica en el Parque Franchy Roca, donde decenas de aficionados siguieron la victoria por 2-1 en un ambiente festivo. La buena acogida ha llevado al Consistorio a trasladar ahora la cita al corazón de la zona comercial de San Gregorio para facilitar la asistencia de vecinos y visitantes.

La propuesta cuenta además con la implicación de varios establecimientos de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, entre ellos Antequera, Viva Café, El Que Faltaba, La Joyería, Pastelerías Ojeda, Las Hermanas del Semáforo y La Cervecita, que se han sumado a la organización con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y hostelera durante una de las citas deportivas más esperadas del verano.

Semifinal pantalla / LP/DLP

Una pantalla LED y ambiente para vivir la semifinal

Para seguir el partido en las mejores condiciones, se instalará una pantalla LED de gran formato con sonido, además de habilitar una zona para el público y una amplia oferta gastronómica y de restauración en los locales del entorno. La intención es que la Plaza de San Gregorio vuelva a convertirse en un espacio de convivencia donde familias, grupos de amigos y aficionados puedan animar juntos a la selección española.

El Ayuntamiento anima a los asistentes a acudir con la camiseta o los colores de España para apoyar al combinado nacional en su intento de alcanzar la gran final del Mundial de 2026.