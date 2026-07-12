Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo resort turístico de LopesanAnsiedad enfermeros de CanariasCapas fósiles de Las CanterasRadar CanariasPrisión provisional por el atropello de AlmatricheDestello verde en el cielo de Canarias
instagramlinkedin

Telde vuelve a sacar el Mundial a la calle: instala una pantalla gigante para la semifinal de España

Telde ambientado para las fiestas

Telde ambientado para las fiestas / Juan Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Telde

La euforia por la clasificación de España continúa en Telde. Tras el ambiente que se vivió el pasado viernes durante los cuartos de final del Mundial, el municipio volverá a reunir a la afición para seguir en directo a La Roja. Esta vez será la Plaza de San Gregorio la que se convierta en el gran punto de encuentro para presenciar la semifinal frente a Francia, prevista para este martes a las 20.00 horas.

El Ayuntamiento ha decidido repetir la iniciativa después del éxito cosechado con la retransmisión del encuentro entre España y Bélgica en el Parque Franchy Roca, donde decenas de aficionados siguieron la victoria por 2-1 en un ambiente festivo. La buena acogida ha llevado al Consistorio a trasladar ahora la cita al corazón de la zona comercial de San Gregorio para facilitar la asistencia de vecinos y visitantes.

La propuesta cuenta además con la implicación de varios establecimientos de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, entre ellos Antequera, Viva Café, El Que Faltaba, La Joyería, Pastelerías Ojeda, Las Hermanas del Semáforo y La Cervecita, que se han sumado a la organización con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y hostelera durante una de las citas deportivas más esperadas del verano.

Semifinal pantalla

Semifinal pantalla / LP/DLP

Una pantalla LED y ambiente para vivir la semifinal

Para seguir el partido en las mejores condiciones, se instalará una pantalla LED de gran formato con sonido, además de habilitar una zona para el público y una amplia oferta gastronómica y de restauración en los locales del entorno. La intención es que la Plaza de San Gregorio vuelva a convertirse en un espacio de convivencia donde familias, grupos de amigos y aficionados puedan animar juntos a la selección española.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento anima a los asistentes a acudir con la camiseta o los colores de España para apoyar al combinado nacional en su intento de alcanzar la gran final del Mundial de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundiual puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
  2. Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
  3. Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
  4. Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
  5. La Policía canaria toma El Castillo
  6. Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Fuerteventura
  7. Muere Javier, el policía que salvó a un hombre de morir ahogado
  8. Detenido el conductor que atropelló mortalmente a un peatón en Almatriche

Telde vuelve a sacar el Mundial a la calle: instala una pantalla gigante para la semifinal de España

Telde vuelve a sacar el Mundial a la calle: instala una pantalla gigante para la semifinal de España

El Ayuntamiento de Telde se persona en la causa que investiga la muerte de peces de las jaulas marinas de Salinetas

El Ayuntamiento de Telde se persona en la causa que investiga la muerte de peces de las jaulas marinas de Salinetas

Jinámar distingue a 18 referentes de la cultura y las tradiciones canarias

Jinámar distingue a 18 referentes de la cultura y las tradiciones canarias

Ni un bar ni tu salón: así podrá verse en Telde el España-Bélgica del Mundial

Ni un bar ni tu salón: así podrá verse en Telde el España-Bélgica del Mundial

Un accidente en el Cruce de Melenara por saltarse un Stop

La reapertura del polideportivo Paco Artiles de Telde se acerca: las fechas que ya se manejan

La reapertura del polideportivo Paco Artiles de Telde se acerca: las fechas que ya se manejan

Helena Rohner, la diseñadora de Telde premiada por la Academia de la Moda Española: «Desde Canarias se pueden vender joyas a todo el mundo»

Helena Rohner, la diseñadora de Telde premiada por la Academia de la Moda Española: «Desde Canarias se pueden vender joyas a todo el mundo»

Valsequillo se une al pueblo venezolano con un homenaje a las víctimas del terremoto de La Guaira

Valsequillo se une al pueblo venezolano con un homenaje a las víctimas del terremoto de La Guaira
Tracking Pixel Contents