Telde renueva el alumbrado de nueve plazas y prueba la telegestión en Ojos de Garza y Piletillas

El Ayuntamiento de Telde ha iniciado la renovación de las luminarias en nueve plazas del municipio y prevé poner en marcha un proyecto piloto de alumbrado público en los barrios de Ojos de Garza y Piletillas. La iniciativa incorporará un sistema de telegestión que permitirá detectar las averías de forma automática y comunicar las incidencias directamente a los técnicos, con el objetivo de agilizar su reparación y reducir los tiempos de respuesta. Estas actuaciones se ejecutan como una medida provisional mientras se tramita y licita el nuevo contrato de alumbrado público de Telde, que contempla una inversión de 18 millones de euros durante los próximos seis años.

El futuro contrato prevé la renovación integral de la red de alumbrado del municipio, incluyendo zonas en las que las luminarias no se han sustituido desde hace hasta 40 años y que presentan un gran deterioro debido a la falta de mantenimiento y modernización.

Mientras se materializa el nuevo contrato de alumbrado público, el Consistorio ha comenzado a ejecutar diversas mejoras en nueve plazas y espacios públicos del municipio: El Calero, La Herradura, la plaza del casco de Jinámar, Cánovas del Castillo, Las Huesas, La Viña, La Montañeta, Casas Nuevas y Doña Rafaela. Las actuaciones contemplan la sustitución de una tecnología obsoleta y de elevado consumo energético, basada en luminarias de vapor de sodio de alta presión, caracterizadas por emitir una luz de tonalidad amarillenta.

Operarios renuevan el alumbrado en las plazas de Telde. / LP/DLP

Ahorro

Las nuevas luminarias incorporarán tecnología LED y estarán preparadas para integrar en el futuro un sistema de control punto a punto, una vez se complete la renovación de los cuadros eléctricos y del resto de las instalaciones asociadas a cada plaza. Además, los nuevos equipos emitirán una luz de temperatura de color neutra, más blanca, con el objetivo de mejorar la visibilidad, aumentar la eficiencia energética y optimizar la calidad de la iluminación en estos espacios públicos.

Además de contribuir a la reducción de la huella de carbono, la actuación permitirá alcanzar un ahorro energético estimado de entre el 40% y el 50%. Asimismo, se prevé una disminución considerable de las averías provocadas por el deterioro de unas instalaciones antiguas y especialmente vulnerables a actos vandálicos.

El concejal de Alumbrado, Juan Francisco Artiles, subrayó que estas actuaciones responden a la necesidad de modernizar una red que, en algunas zonas del municipio, acumula hasta 40 años de deterioro. El edil señaló que las mejoras se están ejecutando mientras se espera la adjudicación del nuevo contrato de alumbrado, que, a su juicio, será «la solución definitiva para mejorar el servicio» y renovar unas instalaciones que llevan décadas sin ser actualizadas.