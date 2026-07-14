Telde juega sus mejores cartas por el comercio local con el evento Play and Shop en San Gregorio

La zona comercial abierta de San Gregorio acogerá los próximos 17 y 18 de julio Play and Shop Telde, una iniciativa de dinamización comercial que combinará videojuegos, ajedrez, juegos de mesa, música, restauración y actividades de ocio con el objetivo de atraer visitantes, aumentar la afluencia de público e incentivar las compras en los establecimientos del centro de la ciudad.

La propuesta busca convertir durante dos jornadas el entorno de Los Llanos en un espacio de encuentro para públicos de distintas edades, al tiempo que se favorece el recorrido por los comercios de San Gregorio. Para ello, la programación reunirá actividades vinculadas al ocio digital, los juegos de estrategia, el comercio de proximidad y la restauración.

Uno de los principales atractivos será el apartado gaming, que incluirá un torneo de EA Sports FC 26 y una zona de juego libre con consolas. A esta oferta se sumará un torneo Blitz de ajedrez, dirigido tanto a jugadores experimentados como a nuevos aficionados, así como un torneo Commander de Magic: The Gathering, una de las modalidades más populares de este conocido juego de cartas.

Juegos de mesa

El programa contará además con una zona de juegos de mesa abierta al público, pensada para fomentar la participación y ofrecer alternativas de ocio a familias, jóvenes y visitantes. Junto a estas actividades se instalará un mercadillo comercial integrado por establecimientos del municipio, que dispondrán de un espacio para promocionar sus productos y acercar su oferta a nuevos clientes.

La iniciativa incluirá también una zona de restauración, un espacio chill out para el descanso y ambientación musical a cargo de un DJ. Con este conjunto de propuestas, el Ayuntamiento pretende prolongar la estancia de los asistentes en la zona, generar un ambiente atractivo y favorecer que el público visite los negocios de la Zona Comercial Abierta.

El evento contará con una zona de juegos de mesa abierta al público, pensada para fomentar la participación

El evento está promovido por la concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde y cuenta con financiación de la dirección general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, a través de su línea de apoyo a proyectos de dinamización de las zonas comerciales abiertas.

El proyecto tiene su origen en una propuesta elaborada por alumnado del Grado de Comercio del IES El Calero. La idea fue posteriormente desarrollada por el área de Desarrollo Local en colaboración con la zona comercial abierta de San Gregorio, hasta convertirse en un evento de carácter municipal con respaldo del Gobierno de Canarias.

Cooperación

La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, destacó que la propuesta es resultado de la colaboración entre la administración, la comunidad educativa y el tejido empresarial. Según explicó, el Ayuntamiento mantiene una línea de trabajo basada en escuchar las ideas de los vecinos y de los centros educativos para incorporarlas a las acciones de dinamización. «Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por escuchar a los vecinos y vecinas de la ciudad para enriquecer las propuestas de ocio y dinamización que ponemos en marcha», señaló Navarro, quien subrayó que el evento surgió de una iniciativa del alumnado del IES El Calero.

La iniciativa incluirá una zona de restauración, un espacio chill out y ambientación musical con un DJ

La edil añadió que la propuesta fue trabajada conjuntamente con la zona comercial abierta con el propósito de transformarla en una oportunidad para los establecimientos y para el conjunto de la ciudadanía.

Navarro defendió también que Play and Shop Telde demuestra el potencial de la cooperación entre las instituciones, los centros educativos y los empresarios. A su juicio, este tipo de colaboración permite crear actividades innovadoras, dinamizar los espacios comerciales y reforzar el centro urbano como punto de encuentro.