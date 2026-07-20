Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelo emergencia CanariasBarranco GuiniguadaTV Canaria UD Las PalmasCampeón regional de lucha canariaPedri y Yéremy Pino - Mundial 2026San Mateo - Mundial EspañaEEUU centro militar CanariasAdidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo
instagramlinkedin

Dos coches arden en la Estación de Guaguas de Telde tras otro incendio

El fuego se declaró en la zona sur del recinto, donde se acumulan vehículos abandonados, y obligó a movilizar a bomberos y fuerzas de seguridad

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Dos vehículos abandonados quedaron completamente calcinados este lunes en un nuevo incendio registrado en la Estación de Guaguas de Telde. El suceso, el segundo ocurrido en el recinto en apenas unos días, vuelve a encender las alarmas sobre el estado y la seguridad de estas instalaciones.

Según informó Telde Actualidad, las llamas comenzaron en la parte sur de la estación, junto al perímetro que limita con la carretera de Melenara. En esa zona permanecen estacionados numerosos automóviles fuera de uso, lo que aumentaba el riesgo de que el fuego se extendiera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  2. Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
  3. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  4. Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros
  5. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
  6. Detenido un inspector de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de droga
  7. Vamos a devolver todos los importes': Carolina Darias anuncia que no recurrirán la sentencia del TSJC contra la tasa de basuras
  8. Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados

Dos coches arden en la Estación de Guaguas de Telde tras otro incendio

Dos coches arden en la Estación de Guaguas de Telde tras otro incendio

La Traída del Agua, Domingo Rodríguez 'El Colorao' y Maestro Florido: estos son los actos más destacados de las fiestas de Lomo Magullo en Telde

La Traída del Agua, Domingo Rodríguez 'El Colorao' y Maestro Florido: estos son los actos más destacados de las fiestas de Lomo Magullo en Telde

Telde abrirá este año la Casa de los Sall con la vista puesta en un centro cultural y en un espacio para bodas civiles

Telde abrirá este año la Casa de los Sall con la vista puesta en un centro cultural y en un espacio para bodas civiles

Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca colas en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria desde la capital

Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca colas en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria desde la capital

Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Telde

Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Telde

Un operario muere al ser golpeado por una hormigonera que se desplazó inesperadamente en el sur de Gran Canaria

Un operario muere al ser golpeado por una hormigonera que se desplazó inesperadamente en el sur de Gran Canaria

Telde juega sus mejores cartas por el comercio local con el evento Play and Shop en San Gregorio

Telde juega sus mejores cartas por el comercio local con el evento Play and Shop en San Gregorio

Telde homenajea a 17 referentes del folclore y la tradición de Canarias

Telde homenajea a 17 referentes del folclore y la tradición de Canarias
Tracking Pixel Contents