Dos coches arden en la Estación de Guaguas de Telde tras otro incendio
El fuego se declaró en la zona sur del recinto, donde se acumulan vehículos abandonados, y obligó a movilizar a bomberos y fuerzas de seguridad
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Dos vehículos abandonados quedaron completamente calcinados este lunes en un nuevo incendio registrado en la Estación de Guaguas de Telde. El suceso, el segundo ocurrido en el recinto en apenas unos días, vuelve a encender las alarmas sobre el estado y la seguridad de estas instalaciones.
Según informó Telde Actualidad, las llamas comenzaron en la parte sur de la estación, junto al perímetro que limita con la carretera de Melenara. En esa zona permanecen estacionados numerosos automóviles fuera de uso, lo que aumentaba el riesgo de que el fuego se extendiera.
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