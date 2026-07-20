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Telde abrirá este año la Casa de los Sall con la vista puesta en un centro cultural y en un espacio para bodas civiles

El Ayuntamiento ultima la puesta en marcha del histórico inmueble tras encomendar su gestión a Gestel tras tres décadas cerrado

Casa de los Sall, en una foto de archivo.

Casa de los Sall, en una foto de archivo. / Andrés Cruz

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Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde abrirá antes de que finalice el año la emblemática Casa de los Sall, un inmueble que lleva más de 32 años cerrado y que fue rehabilitado hace más de una década con una inversión millonaria del Gobierno de Canarias. Situada en el barrio de San Francisco y con unos orígenes que se remontan a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, la vivienda afronta su reapertura con la intención de convertirse en un nuevo espacio para actividades culturales, bodas civiles y celebraciones vecinales, además de contemplarse la instalación de una cafetería. Para completar los últimos trabajos de carpintería, pintura y acondicionamiento, el Consistorio tramita ahora el encargo de su gestión a la empresa pública Gestel, uno de los últimos pasos antes de devolver este inmueble histórico a la ciudadanía.

La vivienda es propiedad del Cabildo de Gran Canaria, aunque en 1994 se otorgó al Ayuntamiento de Telde una concesión de 50 años para la explotación del inmueble. Sin embargo, desde entonces la Casa de los Sall nunca ha llegado a abrir sus puertas, por lo que el Consistorio quiere ahora acelerar su puesta en funcionamiento y aprovechar el tiempo restante de la concesión. Con ese objetivo, el Ayuntamiento ha solicitado autorización al Ejecutivo insular para encomendar la gestión a la empresa pública Gestel, una propuesta que ya cuenta con el visto bueno del Cabildo y cuyo acuerdo está previsto que se formalice en septiembre. Antes de la apertura solo quedaría acometer la rehabilitación de la balconada, deteriorada tras décadas de cierre, además de varios trabajos de pintura y carpintería. «Entendemos que los costes no son muy elevados y que podemos asumirlos, sobre todo para evitar que la propiedad siga deteriorándose», explica el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña.

Arquitectura canaria

Aunque desde que el Ayuntamiento cuenta con la concesión del inmueble siempre se ha defendido un uso cultural para la Casa de los Sall, el regidor municipal ha ido un paso más allá y el Consistorio ya baraja distintas opciones para sacar rendimiento al espacio. Entre ellas figuran la celebración de bodas civiles, su utilización como punto de encuentro vecinal o como escenario para actividades relacionadas con las fiestas del barrio de San Francisco. «Es una propiedad que da mucho juego para hacer cosas diferentes», recalca el alcalde.

El alcalde, Juan Antonio Peña, afirma que los trabajos que faltan por realizar son de pintura y carpintería

La Casa de los Sall, en una foto de archivo.

La Casa de los Sall, en una foto de archivo. / Andrés Cruz

La Casa de los Sall es uno de los inmuebles históricos más singulares de Telde y uno de los principales exponentes de la arquitectura tradicional canaria. La vivienda hunde sus raíces entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, una época clave en la consolidación de la ciudad tras la conquista de Gran Canaria. Su actual denominación procede de Juan Antonio Sall Elvira, administrador de rentas reales que adquirió la propiedad en 1802, aunque la construcción es muy anterior. Considerada un bien de interés patrimonial por su valor arquitectónico, la casa cuenta además con un destacado interés arqueológico. Las excavaciones realizadas en el inmueble han permitido aportar nuevos datos sobre el periodo de la Conquista y colonización de Gran Canaria, con hallazgos relacionados con antiguas estructuras defensivas y las denominadas torres de la Conquista.

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El Gobierno de Canarias invirtió 1,9 millones en el año 2010 para la rehabilitación de la vivienda, que no abrió

La recuperación de la Casa de los Sall ha supuesto una inversión cercana a los 1,9 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias. Las obras, iniciadas en 2010 dentro del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de Gran Canaria, permitieron rehabilitar la edificación de San Francisco y adaptarla como Centro de Interpretación y Visitantes, con espacios expositivos, zonas de uso público y servicios complementarios para el disfrute de vecinos y visitantes. La actuación fue entregada al Ayuntamiento de Telde en 2018, aunque el inmueble permaneció cerrado desde entonces a la espera de completar los trámites y actuaciones necesarias para su apertura definitiva, que después de 32 años de espera, ya se encuentra a la vuelta de la esquina.

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