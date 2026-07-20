La Traída del Agua, Domingo Rodríguez 'El Colorao' y Maestro Florido: estos son los actos más destacados de las fiestas de Lomo Magullo en Telde

Lomo Magullo ya cuenta los días para volver a llenar sus calles de tradición, música y convivencia. El barrio de las medianías teldenses calienta motores para sus fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, que este año combinarán la histórica 56ª edición de la Tradicional Traída del Agua con una programación musical que contará con nombres como el humorista Maestro Florido y el timplista Domingo Rodríguez 'El Colorao', quien compartirá escenario con sus hijas Julia y Ayla Rodríguez. Las celebraciones se desarrollarán del 24 de julio al 9 de agosto y volverán a convertir este enclave en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en Telde.

El Ayuntamiento de Telde presentó este lunes el cartel y la programación oficial de unas celebraciones que volverán a combinar actos religiosos, folclore, música, cultura popular y actividades para todas las edades. El acto contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Cultura, Juan Martel; el presidente del Patronato El Naciente, Juan Antonio Hernández; el pregonero de esta edición, Pepe López; el diseñador del programa, Alejandro Jiménez; y la representante vecinal Carmencita Lozano.

La gran jornada festiva volverá a ser la Traída del Agua, que cada verano congrega a miles de personas en Lomo Magullo para disfrutar de una de las manifestaciones más reconocidas de la identidad cultural teldense. Tras el recorrido tradicional, vecinos y visitantes compartirán una paella popular y la celebración continuará con una verbena amenizada por el grupo Luz de Luna.

Pasacalles y pregón

El programa incluye además otras citas destacadas, como la noche de conciertos del sábado 25 de julio, con las actuaciones de Savia Nueva y Son de la Isla; el VIII Festival Folclórico de la Asociación Cultural Erasmo Hernández, que contará con agrupaciones invitadas de Madeira y Firgas; la romería-ofrenda del martes 4 de agosto, seguida de una verbena con Nueva Imagen, Su Bandurria y Estrella Latina; y la actuación del 5 de agosto de Maestro Florido y Domingo Rodríguez “El Colorao”, quien compartirá escenario con sus hijas Julia y Ayla Rodríguez.

Uno de los primeros actos de la programación llegará el viernes 24 de julio, con el tradicional pasacalles que dará paso al pregón de las fiestas, que este año correrá a cargo de Pepe López, un vecino muy querido y vinculado durante décadas a la vida social del barrio. Su elección supone un reconocimiento a una trayectoria de compromiso y colaboración con Lomo Magullo.

Durante la presentación, el alcalde de Telde destacó que el barrio “representa el orgullo de nuestras raíces” y subrayó que estas fiestas son un ejemplo de cómo los vecinos mantienen viva su identidad generación tras generación. Peña también puso en valor la importancia de la Traída del Agua como “uno de los grandes símbolos de Telde” y agradeció el trabajo del Patronato El Naciente y de todas las personas implicadas en la organización.

Por su parte, el concejal de Cultura señaló que estas celebraciones reflejan “la riqueza cultural y etnográfica” del municipio, mientras que el presidente del Patronato El Naciente destacó el esfuerzo colectivo que existe detrás de cada edición para conservar las tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Las fiestas concluirán el domingo 9 de agosto con la tradicional Diana Floreada y una última verbena amenizada por Yoni y Aya, poniendo el broche final a más de dos semanas de celebración, convivencia y tradición en uno de los barrios con mayor identidad del municipio.