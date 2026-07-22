Cortes y restricciones en Gran Canaria por un rodaje de cine: estas son las calles y playas afectadas durante los próximos días

Gran Canaria se convertirá durante los próximos días en un gran plató cinematográfico, pero el despliegue de los equipos de grabación traerá consigo algunas restricciones para vecinos y conductores. Según adelantó TeldeActualidad, el rodaje de varias escenas provocará limitaciones puntuales en zonas de Telde, mientras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también ha informado de ocupaciones y reservas de estacionamiento vinculadas a la producción audiovisual.

La grabación correrá a cargo de la productora Nostromo Pictures, que ha previsto diferentes jornadas de trabajo en la Isla. El operativo supondrá la presencia de vehículos, personal técnico y equipos de producción, con afecciones temporales tanto al tráfico como al estacionamiento en determinadas zonas.

Estas son las zonas afectadas por el rodaje en Gran Canaria

En el municipio de Telde, las restricciones estarán relacionadas con las grabaciones previstas en enclaves de la costa como Hoya del Pozo, Playa del Hombre y el entorno del Bufadero de La Garita. Las zonas donde se han comunicado afecciones incluyen:

Calle Laurel.

Calle Lope de Vega.

Calle Pío Baroja.

Calle Félix Alvo.

Avenida de Playa del Hombre.

Avenida del Bufadero.

Aparcamiento de la playa de Hoya Pozuelo.

Paseo marítimo de Hoya Pozuelo.

Durante las jornadas de rodaje se podrán producir cortes intermitentes para peatones, además de ocupaciones temporales de espacios públicos para facilitar el trabajo de los equipos cinematográficos.

Playa del Hombre, en Telde / Andrés Cruz

Las Palmas de Gran Canaria también tendrá reservas de estacionamiento por el rodaje

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha establecido varias reservas de espacio y restricciones de estacionamiento con motivo de la grabación, que afectarán durante el jueves 23 de julio, entre las 08:00 y las 23:59 horas, a distintas zonas del entorno de la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt y la calle Fuero Real de Gran Canaria.

En concreto, las ocupaciones afectarán a varios tramos de aparcamiento próximos al Hotel AC Iberia, con reservas de plazas de zona azul y estacionamientos en batería y línea. También se habilitarán espacios para los equipos de producción junto a los números 7 y 8 de la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt.

La señal instalada en la avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt anuncia las restricciones temporales de aparcamiento por la grabación / La Provincia

En total, el operativo contempla la reserva de alrededor de 230 metros lineales de estacionamiento repartidos entre las distintas zonas afectadas.

Un rodaje que llevará imágenes de la isla a la pantalla

La llegada de una producción cinematográfica de estas características supone un nuevo escaparate para Gran Canaria, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los territorios elegidos por productoras nacionales e internacionales para sus grabaciones.

Mientras duren los trabajos, las autoridades recomiendan prestar atención a la señalización instalada en las zonas afectadas y planificar los desplazamientos para evitar posibles molestias derivadas de las restricciones temporales.