La Bonoloto cae en Telde

La Bonoloto dejó este jueves, 23 de julio de 2026, un premio de 69.107,65 euros en Las Huesas, Gran Canaria. El boleto premiado fue validado en el establecimiento situado en el número 22 de la calle África, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El acertante logró un premio de segunda categoría, reservado a las apuestas que suman cinco números de la combinación ganadora y el complementario. En total, hubo dos boletos con este nivel de aciertos en toda España.

El punto de venta que repartió el premio se encuentra en la dirección África, 22, en Las Huesas, dentro de la provincia de Las Palmas.

El otro boleto de segunda categoría fue validado en un establecimiento de la avenida del Cid, 70, en Burgos. Cada uno de los dos acertantes recibirá 69.107,65 euros.

La combinación ganadora del sorteo 204 de la Bonoloto estuvo formada por los números: 15, 19, 30, 39, 44 y 45. El número complementario fue el 41, mientras que el reintegro correspondió al 7.

Un único acertante se lleva el premio de primera categoría

El sorteo también dejó un boleto de primera categoría, con seis aciertos. Su propietario recibirá 380.092,06 euros, aunque la información facilitada no detalla dónde fue validada esa apuesta.

Además, 60 jugadores acertaron cinco números y obtuvieron un premio de 1.151,79 euros. Los 3.537 acertantes de cuatro números cobrarán 29,31 euros, mientras que las apuestas con tres aciertos recibirán 4 euros.

La Bonoloto recibió un total de 4.284.571 apuestas para este sorteo. La recaudación ascendió a 2.142.285,50 euros y se destinaron 1.178.257,03 euros al pago de premios.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto / La Provincia

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.