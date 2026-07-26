La Bajada de la Virgen de Las Nieves congrega a cientos de fieles en Lomo Magullo

Lomo Magullo vivió este sábado uno de los actos más esperados de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves con la tradicional Bajada de la Virgen desde su camarín hasta el trono procesional.

Con más de medio siglo de historia, este emotivo acto volvió a reunir a cientos de fieles y vecinos en una iglesia que se quedó pequeña ante la gran afluencia de público, reflejo de la profunda devoción que despierta la Virgen de Las Nieves.

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La Bajada constituye uno de los momentos más significativos de las fiestas y es la única bajada mariana que se celebra en el municipio de Telde, una tradición que se mantiene viva generación tras generación y que forma parte del patrimonio religioso y cultural de la ciudad.