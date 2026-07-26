La Bajada de la Virgen de Las Nieves congrega a cientos de fieles en Lomo Magullo
La tradicional Bajada de la Virgen desde su camarín hasta el trono procesional congregó a cientos de fieles en la iglesia de Lomo Magullo
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Lomo Magullo vivió este sábado uno de los actos más esperados de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves con la tradicional Bajada de la Virgen desde su camarín hasta el trono procesional.
Con más de medio siglo de historia, este emotivo acto volvió a reunir a cientos de fieles y vecinos en una iglesia que se quedó pequeña ante la gran afluencia de público, reflejo de la profunda devoción que despierta la Virgen de Las Nieves.
La Bajada constituye uno de los momentos más significativos de las fiestas y es la única bajada mariana que se celebra en el municipio de Telde, una tradición que se mantiene viva generación tras generación y que forma parte del patrimonio religioso y cultural de la ciudad.
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