Telde reúne tapas, vinos y música en una noche de sabor local

La Plaza de Doña Rafaela volvió a llenarse este viernes de tapas, vinos y música en directo con la tercera edición de ‘Noches que Saben a Telde’, una cita que reunió a ocho establecimientos de restauración y seis bodegas de la Denominación de Origen Gran Canaria.

El encuentro transformó la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en un gran espacio gastronómico al aire libre, con elaboraciones preparadas con producto de cercanía y una programación pensada para atraer público, apoyar al comercio local y dar visibilidad a los sabores de la Isla.

Ocho restaurantes y seis bodegas en pleno centro de Telde

La propuesta permitió recorrer en una sola noche distintas cocinas y vinos de Gran Canaria sin salir del corazón de San Gregorio.

Los ocho establecimientos participantes ofrecieron pinchos y tapas elaborados con producto local, mientras las seis bodegas acercaron al público una selección de vinos con sello grancanario.

La música en directo completó una experiencia que combinó gastronomía, cultura y ambiente de calle en uno de los principales espacios comerciales de Telde.

Una noche para apoyar al pequeño comercio

Más allá de la oferta culinaria, la iniciativa busca llevar visitantes hasta la Zona Comercial Abierta y generar movimiento en los negocios del entorno.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó que estos espacios generan actividad, empleo y convivencia.

También defendió la colaboración entre las administraciones, las asociaciones empresariales y el sector privado como una vía para crear propuestas capaces de atraer tanto a residentes como a visitantes.

La Plaza de Doña Rafaela se consolida como punto de encuentro

La celebración alcanza ya su tercera edición después de la buena respuesta obtenida en años anteriores.

Las convocatorias previas lograron atraer público de distintos municipios, impulsar el consumo de producto local y reforzar la Plaza de Doña Rafaela como escenario para actividades gastronómicas y culturales.

La Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Telde vuelve a apostar así por un formato que permite comer, beber y disfrutar de música mientras se recorre el comercio de proximidad.

Gastronomía canaria con impacto en la economía local

‘Noches que Saben a Telde’ también funciona como escaparate para restauradores, bodegas y productores de Gran Canaria.

Cada tapa servida y cada copa de vino acercan al público el trabajo de empresas locales que dependen, en buena medida, del consumo cercano y de la capacidad de las zonas comerciales para atraer visitantes.

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La cita deja así una imagen distinta de San Gregorio: la de un espacio donde la gastronomía, el comercio y la vida en la calle pueden compartir protagonismo.