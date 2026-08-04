Una conductora ebria provoca cuatro accidentes y daña cinco coches en Telde

Una conductora presuntamente ebria protagonizó durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes una cadena de cuatro accidentes en distintos barrios de Telde. El recorrido terminó con cinco vehículos dañados, desperfectos en mobiliario urbano y la mujer trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Según informa Telde Actualidad, la Policía Local de Telde localizó finalmente el turismo en Las Medianías, después de recibir varios avisos relacionados con el mismo vehículo. La conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia y se instruyeron diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial.

Más información en Telde Actualidad.