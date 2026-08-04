Maestro Florido, hijo de Lomo Magullo, regresa a su pueblo en el día grande de las Fiestas de Las Nieves

Lomo Magullo celebra este miércoles, 5 de agosto, el día principal de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves, una jornada que une la devoción, la tradición y la cultura con una amplia programación religiosa y musical.

La celebración comenzará con el tercer día del Triduo, con el rezo del Santo Rosario a las 11:30 horas, seguido de la Solemne Función Religiosa a las 12:00 horas. A las 13:00 horas tendrá lugar la Solemne Procesión, presidida por la imagen de Nuestra Señora de Las Nieves, Alcaldesa Mayor de la Ciudad de Telde, que recorrerá las calles del barrio acompañada por la Banda Municipal de Música de Telde, autoridades, fieles y numerosos vecinos y visitantes, en uno de los actos más solemnes y emotivos de las fiestas. La jornada religiosa concluirá a las 19:00 horas con la Eucaristía en sufragio por los difuntos, especialmente por los de la parroquia.

A partir de las 20:00 horas, la plaza de Lomo Magullo acogerá una gran velada cultural protagonizada por Maestro Florido, hijo de Lomo Magullo, que regresa a su pueblo para actuar en el día grande de las Fiestas de Las Nieves. Uno de los humoristas más queridos de Canarias volverá a encontrarse con sus vecinos en una noche cargada de emoción, humor y recuerdos.

La programación continuará con la actuación de Domingo Rodríguez "El Colorao", acompañado por sus hijas Julia y Ayla, quienes ofrecerán un concierto en el que la música tradicional, el folclore y la identidad canaria serán los grandes protagonistas.

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Con esta programación, Lomo Magullo volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes en una jornada que une fe, tradición, identidad y cultura, manteniendo vivo el legado de una de las celebraciones patronales más arraigadas y emblemáticas de la ciudad de Telde.