Canarias activa el RISQCAN tras la explosión en un tanque de Salinetas
La deflagración dañó gravemente un depósito de combustible en reparación y afectó a tres trabajadores en el polígono industrial de Telde.
El Gobierno de Canarias ha activado el plan de emergencia RISQCAN tras la deflagración registrada este miércoles en un tanque de combustible de la planta de DISA, en el Polígono Industrial de Salinetas, en Telde.
La explosión dañó gravemente la estructura del depósito, que se encontraba en proceso de reparación, y afectó a tres operarios. La alerta obliga ahora a mantener un dispositivo de seguimiento y control por tratarse de una instalación vinculada al almacenamiento de hidrocarburos.
La primera alerta llegó a las 12:10 horas
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió el primer aviso a las 12:10 horas, tras producirse una fuerte explosión en las inmediaciones de la instalación industrial.
Según la información facilitada, el accidente tuvo su origen en un tanque que estaba siendo reparado. La onda expansiva provocó importantes daños en la estructura y alcanzó a tres trabajadores.
Por el momento no se han detallado públicamente el alcance de sus lesiones ni las circunstancias exactas que desencadenaron la deflagración.
Qué implica la activación del RISQCAN
La Dirección General de Emergencias declaró la situación de alerta en Gran Canaria y aplicó el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Este protocolo permite coordinar los recursos autonómicos, insulares y municipales cuando un incidente industrial puede tener consecuencias fuera del recinto en el que se produce.
La activación no confirma por sí sola la existencia de una fuga o de una afectación exterior. Su objetivo es reforzar la vigilancia, evaluar la evolución del tanque y garantizar una respuesta coordinada ante cualquier cambio.
El depósito queda bajo vigilancia
Los servicios de emergencia mantienen el seguimiento del tanque afectado para descartar nuevos riesgos en el entorno del polígono de Salinetas.
El dispositivo también deberá comprobar la estabilidad de la estructura dañada y las condiciones de seguridad en el perímetro industrial.
La investigación tendrá que aclarar qué ocurrió durante los trabajos de reparación y por qué se produjo la explosión.
Telde, pendiente de la evolución del incidente
El accidente ha obligado a desplegar un operativo especial en una de las principales zonas industriales de Gran Canaria.
La prioridad es atender a los trabajadores afectados, asegurar la instalación y evitar que el incidente tenga consecuencias sobre el exterior.
Las próximas horas serán claves para conocer el estado del depósito, el alcance real de los daños y si resulta necesario mantener o modificar el nivel de alerta.
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
- Nueva Línea anuncia que se separa y el grupo toma un nuevo rumbo: los motivos
- Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
- Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros
- Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
- Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera