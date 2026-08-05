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Canarias activa el RISQCAN tras la explosión en un tanque de Salinetas

La deflagración dañó gravemente un depósito de combustible en reparación y afectó a tres trabajadores en el polígono industrial de Telde.

Equipos de emergencia llegando al polígono de Salinetas

Equipos de emergencia llegando al polígono de Salinetas

La Provincia

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El Gobierno de Canarias ha activado el plan de emergencia RISQCAN tras la deflagración registrada este miércoles en un tanque de combustible de la planta de DISA, en el Polígono Industrial de Salinetas, en Telde.

La explosión dañó gravemente la estructura del depósito, que se encontraba en proceso de reparación, y afectó a tres operarios. La alerta obliga ahora a mantener un dispositivo de seguimiento y control por tratarse de una instalación vinculada al almacenamiento de hidrocarburos.

La primera alerta llegó a las 12:10 horas

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió el primer aviso a las 12:10 horas, tras producirse una fuerte explosión en las inmediaciones de la instalación industrial.

Según la información facilitada, el accidente tuvo su origen en un tanque que estaba siendo reparado. La onda expansiva provocó importantes daños en la estructura y alcanzó a tres trabajadores.

Por el momento no se han detallado públicamente el alcance de sus lesiones ni las circunstancias exactas que desencadenaron la deflagración.

Qué implica la activación del RISQCAN

La Dirección General de Emergencias declaró la situación de alerta en Gran Canaria y aplicó el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Este protocolo permite coordinar los recursos autonómicos, insulares y municipales cuando un incidente industrial puede tener consecuencias fuera del recinto en el que se produce.

La activación no confirma por sí sola la existencia de una fuga o de una afectación exterior. Su objetivo es reforzar la vigilancia, evaluar la evolución del tanque y garantizar una respuesta coordinada ante cualquier cambio.

El depósito queda bajo vigilancia

Los servicios de emergencia mantienen el seguimiento del tanque afectado para descartar nuevos riesgos en el entorno del polígono de Salinetas.

El dispositivo también deberá comprobar la estabilidad de la estructura dañada y las condiciones de seguridad en el perímetro industrial.

La investigación tendrá que aclarar qué ocurrió durante los trabajos de reparación y por qué se produjo la explosión.

Telde, pendiente de la evolución del incidente

El accidente ha obligado a desplegar un operativo especial en una de las principales zonas industriales de Gran Canaria.

La prioridad es atender a los trabajadores afectados, asegurar la instalación y evitar que el incidente tenga consecuencias sobre el exterior.

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Las próximas horas serán claves para conocer el estado del depósito, el alcance real de los daños y si resulta necesario mantener o modificar el nivel de alerta.

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