Detenido horas después de atracar una peluquería de Telde con una pistola de fogueo
La colaboración de varios testigos permitió localizar al sospechoso, que forcejeó con la propietaria y la hirió en una mano antes de huir con la recaudación
La rápida actuación de la Policía Nacional y la colaboración de varios testigos permitieron detener pocas horas después al presunto autor del atraco cometido este viernes en una peluquería del casco histórico de San Juan, en Telde. El hombre había irrumpido en el establecimiento con una pistola simulada de fogueo y logró llevarse el dinero de la caja después de forcejear con la propietaria, según adelantó Telde Actualidad.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.00 horas en Yoli Peluquería y Estética, situada en el número 58 de la calle León y Castillo. Según ha informado TeldeActualidad y ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el sospechoso entró en el local exhibiendo el arma para intimidar a la peluquera y exigirle la recaudación.
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