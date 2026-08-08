Un hombre queda tendido en plena calle tras una pelea en Telde

Un hombre quedó tendido sobre el asfalto este viernes, 7 de agosto, tras resultar herido en el transcurso de una violenta pelea en La Barranquera, en Telde. La escena generó inicialmente confusión entre quienes se encontraban en la zona. La víctima permanecía en un paso de peatones de la calle Miguel de Unamuno, lo que llevó a algunos testigos a pensar en un primer momento que podía haber sido atropellada, según adelantó TeldeActualidad.

Sin embargo, las primeras informaciones recabadas apuntan ahora en otra dirección: el hombre habría recibido fuertes golpes durante una reyerta con otra persona y terminó tendido sobre la calzada. El suceso ocurrió en las inmediaciones de una conocida pizzería de La Barranquera y movilizó a agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Telde.

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