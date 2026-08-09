Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuegos de San LorenzoCentro Comercial SotaventoGuiniguadaMancha marrón Las Palmas de Gran CanariaConsumo de carne en CanariasUD Las PalmasEsperanza Gracia
instagramlinkedin

Una avería de gran magnitud deja sin agua a parte de Telde

La reparación requiere maquinaria pesada y trabajos a gran profundidad, por lo que el Ayuntamiento advierte de que la interrupción podría prolongarse durante la jornada de este lunes

13/11/2019 TELDE. Antigua fábrica de Cocal, ahora Idea Market. Fotógrafa: YAIZA SOCORRO. | 13/11/2019 | Fotógrafo: Yaiza Socorro

13/11/2019 TELDE. Antigua fábrica de Cocal, ahora Idea Market. Fotógrafa: YAIZA SOCORRO. | 13/11/2019 | Fotógrafo: Yaiza Socorro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una avería de gran magnitud en la red principal de abastecimiento de agua de Las Huesas, en Telde, ha obligado a interrumpir el suministro en parte de la zona. El Ayuntamiento ha emitido un aviso urgente ante la complejidad de unos trabajos de reparación que podrían extenderse durante la jornada de este lunes.

La incidencia afecta a la tubería principal y requiere una intervención de especial dificultad. Según ha informado el Consistorio, será necesario emplear maquinaria pesada para excavar a gran profundidad, además de movilizar medios técnicos y personal especializado.

Los equipos responsables ya trabajan en la coordinación de los recursos necesarios para acometer la reparación con la mayor rapidez posible.

Estas son las calles afectadas

El corte de agua afecta al perímetro comprendido entre las calles César Vallejo, Sagunto, Picasso y El Barranquillo, sobrepasando también la calle El Greco y la GC-1.

Por el momento, no se ha establecido una hora concreta para el restablecimiento del servicio. La previsión municipal es que el suministro permanezca interrumpido desde este domingo hasta que concluyan los trabajos durante la jornada del lunes.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Telde ha pedido comprensión a los vecinos afectados y ha lamentado las molestias ocasionadas por una incidencia cuya reparación, debido a su magnitud y profundidad, requiere una intervención más compleja de lo habitual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
  2. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las personas que enfermen durante las vacaciones de verano podrán recuperar los días
  3. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  4. Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
  5. Hallan muerta a una niña de 14 años en La Laja tras rescatar con vida a otro menor en el mar
  6. Detenida una turista en el aeropuerto de Gran Canaria tras abandonar un hotel sin pagar una estancia de 2.500 euros
  7. Una mujer de Canarias cree haber reconocido a su perra en la que convive con Chenoa y pide una prueba de ADN: «Yo conozco a mi Lola»
  8. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera

Una avería de gran magnitud deja sin agua a parte de Telde

Una avería de gran magnitud deja sin agua a parte de Telde

Mejora dentro de la gravedad uno de los heridos en la explosión de Telde

Mejora dentro de la gravedad uno de los heridos en la explosión de Telde

Un hombre queda tendido en plena calle tras una pelea en Telde

Un hombre queda tendido en plena calle tras una pelea en Telde

Toallitas, excrementos y ropa interior: esta es la cara más degradada del espacio protegido de Tufia, en Telde

Toallitas, excrementos y ropa interior: esta es la cara más degradada del espacio protegido de Tufia, en Telde

Detenido horas después de atracar una peluquería de Telde con una pistola de fogueo

Detenido horas después de atracar una peluquería de Telde con una pistola de fogueo

Barba blanca, pelo largo y brazaletes: así rueda Russell Crowe en Telde

Barba blanca, pelo largo y brazaletes: así rueda Russell Crowe en Telde

El polígono de Salinetas recupera la calma un día después de la explosión en la que murió un trabajador

La Policía Nacional interviene tres granadas de mano y munición halladas en una vivienda de Telde

La Policía Nacional interviene tres granadas de mano y munición halladas en una vivienda de Telde
Tracking Pixel Contents