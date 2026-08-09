Una avería de gran magnitud deja sin agua a parte de Telde

Una avería de gran magnitud en la red principal de abastecimiento de agua de Las Huesas, en Telde, ha obligado a interrumpir el suministro en parte de la zona. El Ayuntamiento ha emitido un aviso urgente ante la complejidad de unos trabajos de reparación que podrían extenderse durante la jornada de este lunes.

La incidencia afecta a la tubería principal y requiere una intervención de especial dificultad. Según ha informado el Consistorio, será necesario emplear maquinaria pesada para excavar a gran profundidad, además de movilizar medios técnicos y personal especializado.

Los equipos responsables ya trabajan en la coordinación de los recursos necesarios para acometer la reparación con la mayor rapidez posible.

Estas son las calles afectadas

El corte de agua afecta al perímetro comprendido entre las calles César Vallejo, Sagunto, Picasso y El Barranquillo, sobrepasando también la calle El Greco y la GC-1.

Por el momento, no se ha establecido una hora concreta para el restablecimiento del servicio. La previsión municipal es que el suministro permanezca interrumpido desde este domingo hasta que concluyan los trabajos durante la jornada del lunes.

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El Ayuntamiento de Telde ha pedido comprensión a los vecinos afectados y ha lamentado las molestias ocasionadas por una incidencia cuya reparación, debido a su magnitud y profundidad, requiere una intervención más compleja de lo habitual.