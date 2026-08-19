Ni el Perro Maldito cobra vida sin ellos: Valsequillo elige a los protagonistas de su histórica 40ª edición

La cuenta atrás para una de las noches más esperadas del calendario festivo de Gran Canaria ya ha comenzado. La Suelta del Perro Maldito dio este martes uno de sus pasos más decisivos con la elección de los actores y actrices que darán vida a los personajes de su 40ª edición, en una cita que volvió a convertir al municipio en un escenario de emoción, nervios y compromiso vecinal.

Casi un centenar de personas llenaron el teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel para asistir al tradicional casting, en el que los aspirantes defendieron sobre el escenario las interpretaciones con las que buscaban hacerse con alguno de los papeles de esta histórica representación. Tras más de dos horas de actuaciones, las votaciones decidieron un reparto que, según la organización, estuvo especialmente igualado.

Un casting decidido por la mínima

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, destacó el elevado nivel artístico de los participantes y aseguró que la igualdad durante el recuento refleja "el magnífico nivel artístico y de interpretación que tenemos en este pueblo".

Más allá de elegir a los protagonistas de la representación, la jornada volvió a demostrar el carácter colectivo de una fiesta en la que son los propios vecinos quienes deciden, mediante votación, quién asumirá cada uno de los personajes.

"La verdadera esencia del Perro es el pueblo"

El concejal de Cultura y Festejos, Armando Suárez, que ha interpretado al Perro Maldito en tres ocasiones, defendió el valor de este proceso participativo."Esta es la verdadera esencia del Perro. Vivir el casting, ver los nervios de quienes se presentan, el subidón que supone actuar delante de toda esta gente. Y que sea el resto de los participantes quien elija, es la esencia del Perro".

El edil recordó además que la celebración no comienza la noche de la representación, sino muchos meses antes, con asambleas, talleres y ensayos que implican a buena parte del municipio. Según explicó, es precisamente la elección de los personajes la que marca el inicio de una nueva etapa para quienes asumen alguno de los papeles. "A partir de esta noche pasas de ser un candidato a asumir la responsabilidad de interpretar uno de los papeles del Perro. Es un orgullo, pero también una gran responsabilidad porque sabes que la noche de San Miguel habrá miles de personas pendientes de ti".

Una edición especial para volver a los orígenes

La edición de 2026 tiene un significado especial. La Suelta del Perro Maldito alcanza su 40 aniversario y la organización lleva meses trabajando para recuperar el protagonismo del pueblo en la celebración, un objetivo resumido por Armando Suárez con una idea clara: "El Perro tenía que volver al pueblo".

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Desde hace semanas, las diferentes comisiones desarrollan talleres y preparativos en las calles de Valsequillo para dar forma a una representación que volverá a implicar a decenas de vecinos. La actividad irá aumentando conforme avance septiembre hasta llegar a la noche del 28 de septiembre, cuando las luces del municipio se apaguen y el Perro Maldito vuelva a recorrer sus calles en una nueva lucha entre el bien y el mal.