Un bebé nace en plena calle en Jinámar con ayuda de su familia

No hubo tiempo para llegar al hospital. Ni siquiera para completar los aproximadamente 200 metros que separaban a la familia del Centro de Salud de Jinámar el pasado

Una mujer dio a luz este domingo en plena calle después de que el parto se precipitara cuando se dirigía junto a sus familiares al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Según ha informado Telde Actualidad, el nacimiento ocurrió alrededor de las 12.45 horas, en las proximidades de la calle José Arjona Umpiérrez.

La historia terminó bien: tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

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