Fiestas de Melenara 2026: programa completo, horarios de la romería, verbenas y todos los actos

Melenara vuelve a vestirse de fiesta. El barrio costero de Telde inicia este viernes 21 de agosto una programación que se prolongará durante diez días y que volverá a reunir algunos de los actos más esperados del verano en esta zona de Gran Canaria: desde la Gran Romería hasta la tradicional procesión terrestre y marítima, pasando por verbenas, conciertos, actividades infantiles, un asadero popular y un espectáculo pirotécnico.

La música y las tradiciones vinculadas al barrio tendrán un peso destacado en un calendario que comenzará con el pasacalle anunciador y el pregón y concluirá el domingo 30 de agosto. Entre medias, prácticamente cada jornada tendrá una propuesta diferente para vecinos y visitantes.

Viernes 21 de agosto: pasacalle, pregón y primera verbena

Las fiestas comenzarán este viernes a las 18.00 horas con el pasacalle anunciador, que recorrerá Melenara acompañado por la Banda Guiniguada y los papahuevos.

A las 21.00 horas llegará el pregón, que este año correrá a cargo de Candelaria Torres. Una hora más tarde, a las 22.00, será el turno del transformismo y el humor con Los Salaitos.

La primera noche se prolongará hasta la madrugada. A las 00.00 horas comenzará la verbena con Furia Joven.

Melenara. / LUIS DEL ROSARIO

Sábado 22 de agosto: llega la Gran Romería

Uno de los primeros días grandes llegará el sábado. A las 18.00 horas comenzará la Gran Romería de Melenara, uno de los actos centrales de las fiestas.

La programación religiosa también arrancará esa jornada con una eucaristía a las 19.30 horas.

Por la noche, la fiesta regresará con una verbena a partir de las 22.00 horas, amenizada por Luz de Luna y Los Peques.

Domingo 23: chinchorro, arrieras, asadero y Verbena del Solajero

El domingo estará marcado por las tradiciones marineras y populares. Desde las 10.00 horas se celebrará el tradicional chinchorro en la playa de Melenara.

A las 12.30 horas, las vendedoras «arrieras» recordarán a los antepasados y, a las 14.00 horas, comenzará un asadero popular patrocinado por la Cofradía de Pescadores de Taliarte.

La sobremesa tendrá música. A las 15.00 horas arrancará la Verbena del Solajero, con Yeray Socorro.

Ya por la tarde-noche, a las 19.30 horas, tendrá lugar la elección del rey y la reina, junto a la actuación de la solista Cris Giannattasio y el concierto de Mujeres D.

Del lunes al jueves: flamenco, niños, serenatas y salsa

La programación continuará el lunes 24 de agosto, desde las 18.00 horas, con flamenco-sport de Ana Matas y Cristina Matas, además de Scala-hifi y la Parranda La Polvajera.

El martes 25 estará dedicado especialmente a los más pequeños. El Día del Niño comenzará a las 18.00 horas con colchonetas acuáticas, cañón de espuma y DJ, a cargo de Animación Fantasía. La jornada incluirá también un concurso de pesca infantil y la actuación del Payaso Pepón.

El miércoles 26, a las 19.00 horas, se celebrará una tarde de serenatas dedicada a los enfermos del barrio. A las 21.00 horas, los más pequeños tomarán el escenario con Scala-hifi.

Para el jueves 27 habrá cambio de ritmo. A las 18.00 horas se impartirán clases de salsa y, desde las 21.00 horas, habrá concierto con El Último que Cierre y Los 600.

Viernes 28: Melenara viaja a otra época

El viernes estará reservado para los mayores bajo el lema «Una época para recordar».

La programación comenzará a las 17.30 horas con un bingo solidario y continuará a las 20.00 horas con una merienda para los mayores.

A las 21.00 horas llegará un tributo a Los Rayos de Plata. Para completar la ambientación, la organización invita a los asistentes a acudir vestidos con ropa de la época.

Sábado 29: música, fuegos artificiales y madrugada de fiesta

El último sábado de las fiestas comenzará a las 10.00 horas con el I Memorial Antonio Peñate. Durante la jornada habrá además una nueva eucaristía, prevista para las 19.30 horas.

La noche concentrará algunos de los actos festivos más destacados, con verbena de Star Music y un espectáculo pirotécnico aéreo.

La música continuará entrada la madrugada. A la 1.00 horas está previsto el concierto de Calle Bungalows, al que se sumará la actuación del Grupo Mallombe.

Domingo 30: procesión terrestre y marítima para despedir las fiestas

Melenara reservará para el último domingo uno de sus momentos más tradicionales. Los actos religiosos comenzarán a las 17.00 horas con la misa por los difuntos.

A las 18.00 horas tendrá lugar la procesión con el Santo Cura de Ars, que contará con recorrido terrestre y marítimo y volverá a unir la celebración religiosa con la vinculación histórica del barrio con el mar.

A las 20.00 horas se realizará la entrega de trofeos y, posteriormente, las fiestas llegarán a su fin con el tradicional Scala-hifi de mujeres casadas.

De esta forma, Melenara concentrará entre el 21 y el 30 de agosto diez días de celebraciones, con una programación que combina playa, música, gastronomía, actividades para todas las edades y algunas de las tradiciones que cada verano vuelven a reunir al barrio alrededor de sus fiestas.