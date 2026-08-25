Telde culmina el nombramiento definitivo de 32 agentes de la Policía Local después de cinco años

El Ayuntamiento de Telde ha completado el último trámite administrativo para el nombramiento definitivo de 32 agentes de la Policía Local como funcionarios de carrera. La Corporación ha publicado este lunes el decreto firmado por la Concejalía de Gobierno de Recursos Humanos y ha iniciado su traslado a los boletines oficiales correspondientes. La resolución, fechada el pasado 20 de agosto, incorpora a los 32 aspirantes que superaron todas las fases del procedimiento selectivo a la Escala de Administración Especial. Los agentes deberán formalizar la toma de posesión de sus plazas en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del nombramiento, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El proceso comenzó a finales de 2020 con la aprobación de las bases para cubrir 33 plazas de Policía Local, una convocatoria publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado en febrero de 2021. Más de 1.100 personas participaron en las distintas fases de una oposición que incluyó pruebas físicas, psicotécnicas y de conocimientos.

Un procedimiento retomado durante el actual mandato

Cuando el actual gobierno municipal tomó posesión en junio de 2023, el procedimiento acumulaba más de dos años de tramitación y todavía debía completar varias etapas. Entre las primeras actuaciones se encontraba la situación del Tribunal Calificador, con cantidades pendientes de abono relacionadas con dietas y otros conceptos, explica el comunicado.

Una vez resueltas esas cuestiones, el tribunal pudo retomar sus reuniones y avanzar en la corrección de pruebas y publicación de resultados. Durante el segundo semestre de 2023 se reactivaron las diferentes fases del proceso, que continuó con la celebración del supuesto práctico y la prueba voluntaria de idiomas.

El Tribunal Calificador propuso en marzo de 2024 el nombramiento como funcionarios en prácticas de 33 aspirantes, coincidiendo con el número inicial de plazas convocadas, después de completar el reconocimiento médico y las valoraciones finales.

Formación en la Academia Canaria de Seguridad y prácticas en Telde

Los agentes tomaron posesión como funcionarios en prácticas el 6 de mayo de 2024 en un acto celebrado en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, al que asistieron familiares, representantes municipales y responsables de la Policía Local.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Telde. / LP/DLP

Una semana después comenzaron su formación en la Academia Canaria de Seguridad, en Tenerife, junto a otros nuevos policías locales de distintos municipios del Archipiélago.

Tras finalizar esta etapa, regresaron a Telde para completar una formación específica en la Jefatura de la Policía Local entre el 21 y el 31 de octubre de 2024. Durante esas jornadas abordaron materias relacionadas con tráfico, atestados, ordenanzas municipales, bienestar animal, medioambiente, controles preventivos y uso de drones.

Desde noviembre de 2024 realizaron las 1.200 horas de prácticas previstas en las bases de la convocatoria, desarrollando funciones dentro del cuerpo municipal mientras avanzaban los trámites necesarios para su nombramiento definitivo.

La resolución judicial cerró la última fase pendiente

La parte final del expediente estuvo condicionada por un procedimiento judicial relacionado con una de las pruebas realizadas durante la oposición. Una sentencia dictada en octubre de 2025 estimó parcialmente el recurso presentado por uno de los participantes y ordenó revisar la valoración de una respuesta concreta del supuesto práctico.

La resolución judicial no anuló la convocatoria ni el conjunto del proceso selectivo, sino que estableció la necesidad de realizar una nueva valoración conforme al criterio fijado por el juzgado.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria declaró mediante auto de 25 de mayo de 2026 correctamente ejecutada la sentencia y archivó la pieza de ejecución. Ese pronunciamiento permitió continuar con la tramitación administrativa de los nombramientos.

El Ayuntamiento inició entonces los procedimientos necesarios para completar los expedientes individuales, los informes correspondientes y la fiscalización económica previa al decreto definitivo.

Telde incorpora a los agentes tras más de cinco años de proceso

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señaló que la publicación del nombramiento permite cerrar una etapa que ha exigido superar pruebas selectivas, formación, prácticas y una última fase administrativa condicionada por la resolución judicial.

Peña destacó el trabajo realizado por los distintos departamentos municipales implicados, entre ellos Recursos Humanos, Intervención Municipal, Secretaría y la Policía Local, además de la colaboración de la Academia Canaria de Seguridad durante la formación de los agentes.

Con la publicación del decreto y su traslado a los boletines oficiales, los 32 policías locales completan un procedimiento iniciado hace más de cinco años y pasan a formar parte de la plantilla municipal como funcionarios de carrera.