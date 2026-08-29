El Cine de Verano de Salinetas baja el telón tras reunir a miles de espectadores

La playa de Salinetas volvió a convertirse este verano en una gran sala de cine al aire libre. Miles de personas asistieron durante las últimas semanas a las proyecciones organizadas frente al mar, consolidando una edición más del Cine de Verano de Salinetas como una de las propuestas culturales con mayor seguimiento del municipio de Telde.

El ciclo cerró este fin de semana una nueva edición después de ofrecer varias noches de cine al aire libre en un entorno que, año tras año, reúne a vecinos y visitantes para disfrutar de películas en primera línea de playa.

Un referente cultural del verano

Pionero en Canarias, el Cine de Verano de Salinetas se ha consolidado con el paso del tiempo como una de las actividades más esperadas de la programación estival de Telde. Su combinación de cine, ocio y un enclave privilegiado ha convertido esta iniciativa en una cita habitual para familias, grupos de amigos y turistas que aprovechan las noches de verano para disfrutar del séptimo arte junto al mar.

Las distintas sesiones volvieron a registrar una elevada afluencia de público, llenando la playa y creando un ambiente de convivencia en torno a una propuesta cultural gratuita y al aire libre.

Una playa convertida en sala de cine

Durante las proyecciones, la playa de Salinetas volvió a transformarse en un gran cine al aire libre, con centenares de personas siguiendo cada película desde la arena. La imagen de familias, sillas de playa, mantas y espectadores frente a la pantalla volvió a repetirse en cada sesión, confirmando el arraigo que ha alcanzado esta iniciativa en el calendario cultural del municipio.

Noticias relacionadas

Con la última proyección, el ciclo se despide hasta el próximo verano tras cerrar una edición marcada por la alta participación y la buena respuesta del público, que volvió a convertir el Cine de Verano de Salinetas en una de las citas culturales más multitudinarias del verano en Telde.