Así cambia la movilidad en Telde: San Gregorio y San Juan tendrán zonas de bajas emisiones y llegarán 105 bicicletas eléctricas y 14 aparcamientos disuasorios

Telde tendrá dos zonas de bajas emisiones en San Gregorio y San Juan, una red de 24,6 kilómetros de carriles bici, un sistema de bicicleta pública eléctrica con 105 unidades, 14 nuevos aparcamientos disuasorios y mejoras en el transporte público dentro del cambio de modelo de movilidad que plantea el Ayuntamiento para los próximos años. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) recoge 33 actuaciones y una inversión estimada de 17,6 millones de euros hasta 2030 con el objetivo de reducir la dependencia del vehículo privado y dar más protagonismo al peatón, la bicicleta y la guagua en el municipio.

Eso sí, el Consistorio ultima ahora el desarrollo de este plan con la redacción del documento ambiental estratégico que llega con retraso respecto al calendario marcado por la normativa estatal, pues la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes debían incorporar medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones, antes de 2023.

El objetivo central del plan es modificar el reparto actual de los desplazamientos. Según el diagnóstico incluido en el documento, el 70,7% de los viajes de los residentes se realizan actualmente en coche, una cifra que el Ayuntamiento pretende rebajar hasta el 55% en 2030. Además, el plan fija como meta aumentar el peso del transporte público en los desplazamientos externos del 17% al 25%, elevar los modos no motorizados dentro de los distritos y multiplicar el uso de la bicicleta.

11.000 metros

Así pues, una de las actuaciones más visibles será la transformación de los entornos de San Gregorio y San Juan, donde el PMUS plantea crear zonas de cero emisiones para reducir el tráfico de paso. El planteamiento pasa por restringir el acceso a los vehículos imprescindibles -emergencias, servicios urbanos, actividad comercial y residentes- y acompañar estas áreas con una regulación del aparcamiento mediante una ORA ambiental que permita optimizar el uso de las plazas más céntricas.

Una de las rotondas de acceso a San Juan, en Telde. / LP/DLP

Esta actuación contempla una superficie conjunta de unos 11.000 metros cuadrados: 7.500 metros cuadrados en San Gregorio, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros, y 3.500 metros cuadrados en San Juan, con un coste previsto de 700.000 euros.

Eso sí, la transformación supondrá cambios en el estacionamiento. En San Gregorio la propuesta inicial contempla la pérdida de 191 plazas de aparcamiento, aunque el documento destaca que el futuro aparcamiento del Palacio de la Cultura dispondrá de más de 1.200 plazas. En San Juan, la actuación supondrá la eliminación de 10 plazas en la primera fase.

Carril bici y aparcamientos disuasorios

Además, el plan busca una transformación completa de la movilidad ciclista. Actualmente el diagnóstico señala que Telde carece de una red conectada entre sus diferentes núcleos y que los desplazamientos en bicicleta o VMP representan alrededor del 1% del reparto modal. El objetivo del PMUS es alcanzar el 3% en 2030. Para ello se propone una red municipal de 24,6 kilómetros de carriles bici y sendas ciclistas, diseñada para conectar barrios, equipamientos públicos y nodos de transporte.

El plan incorpora también 63 nuevos aparcamientos para bicicletas, destinados a centros educativos, sanitarios, deportivos, zonas comerciales y otros puntos de atracción de desplazamientos. La previsión es que esta red permita atender a más del 50% de la población. Además, Telde contará con una primera fase de bicicleta pública eléctrica formada por 105 bicicletas y 21 estaciones.

La propuesta recoge, además, la creación de 14 nuevos aparcamientos disuasorios: siete en los distritos de Casco y Cumbre y otros siete en Costa y Centro. En el caso de Jinámar, el documento no plantea nuevos estacionamientos de este tipo al considerar que no son necesarios.

Entre los emplazamientos previstos para acondicionar estos solares como aparcamientos disuasorios figuran calles como Alcalde Manuel Amador Rodríguez, Rambla de Pedro Lezcano Montalvo, Ordoño Bermúdez, Ataulfo Argenta, Valle Inclán, Fernando Esteban e Islas Canarias, en los distritos de Casco y Cumbre; y Amapola, Antonio José de Sucre, Obispo Codina, Tomás Alva Edison, Enrique III, Doce de Octubre y Poeta Salvador Rueda, en las zonas de Costa y Centro.

Estaciones intermodales

La mejora de las conexiones dentro del municipio será otra de las líneas estratégicas del PMUS, que apuesta por reforzar el transporte público. Dentro de esta estrategia, el plan recoge la creación de dos estaciones intermodales, una en el entorno de Alcampo y otra en Las Terrazas. Estos espacios contarán con aparcamiento, puntos de recarga eléctrica, zonas para bicicletas, itinerarios accesibles y áreas verdes.

El documento también plantea la recuperación de la estación de guaguas del casco de Telde, además de una reorganización del transporte urbano que incluye nuevas concesiones y mejoras en las frecuencias de Pardilla Bus. Para los núcleos con mayores dificultades de conexión, el PMUS incorpora además un servicio de taxi a la demanda como complemento al transporte público convencional, así como la creación de una línea circular dentro del municipio.