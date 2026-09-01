La gran transformación de la costa de Telde: así será el nuevo paseo de casi cinco kilómetros que coserá las playas de La Garita y Salinetas

Telde quiere dejar de mirar al mar solo como un paisaje y convertirlo en un espacio de conexión. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) dibuja un nuevo modelo para recorrer la costa del municipio basado en dos grandes ejes: un paseo litoral continuo de casi cinco kilómetros para peatones y una red ciclista que permita desplazarse sobre dos ruedas entre distintos puntos del frente marítimo.

La propuesta, recogida en la redacción del documento ambiental estratégico, plantea una transformación progresiva del litoral con el objetivo de unir Playa de La Garita y Playa de Salinetas mediante un itinerario peatonal de 4.878 metros de longitud, casi cinco kilómetros de recorrido junto al mar. El proyecto forma parte de la actuación denominada “ampliación, mejora y reestructuración del Paseo Marítimo”, incluida dentro del programa de mejora de la movilidad a pie del documento que llega con tres años de retraso, pues la Ley de Cambio Climático y Transición Energética estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes debían incorporar estas medidas para reducir las emisiones antes del 2023.

La intención del plan no es únicamente ampliar un paseo, sino conectar los tramos existentes y resolver las interrupciones actuales que dificultan recorrer la costa de manera continua. Para ello, el PMUS propone actuar en diferentes puntos estratégicos del litoral -como en La Garita, Salinetas y Playa del Hombre- mediante peatonalizaciones, plataformas únicas, ampliaciones de aceras y medidas para reducir la velocidad del tráfico.

Zona 20 y peatonalización

Una de las principales actuaciones se sitúa en La Garita, en la calle Amapola. El plan propone modificar la ordenación existente mediante la peatonalización de la vía y la creación de una plataforma única en el tramo de conexión con la calle Estefanota.

Obras en el paseo de Salinetas, en una foto de archivo. / Andrés Cruz

La actuación pretende integrar esta calle dentro del paseo marítimo, eliminando barreras entre los diferentes espacios y dando mayor protagonismo a quienes recorren la costa a pie. El documento plantea además que este tramo funcione como zona 20, con prioridad para los peatones y una circulación más fluida de los vehículos autorizados.

Otro de los puntos destacados del proyecto se encuentra en Playa del Hombre, donde el PMUS plantea mejorar la conexión entre el núcleo urbano y el paseo marítimo. La propuesta afecta a las calles Félix Álvaro y Lope de Vega, donde también se prevé la creación de una plataforma única de zona 20 para facilitar la continuidad del recorrido peatonal, al igual que en La Garita.

Prolongación

Además, el plan plantea restringir el acceso a la calle Félix Álvaro para residentes, reduciendo el tráfico en un espacio pensado para integrarse dentro del nuevo corredor litoral. La intención es favorecer un entorno más tranquilo y seguro para los peatones

El corredor previsto también incorpora actuaciones en otros puntos de la costa. En las calles Bécquer y Rafael Monzón Grau Bassas se plantea ampliar aceras y peatonalizar determinados tramos con el objetivo de aumentar el espacio disponible para los peatones. En la zona de Salinetas, el plan propone actuar en la calle La Niña y su entorno para mejorar la conexión con el paseo marítimo. La intervención contempla la peatonalización de parte del recorrido, manteniendo los accesos necesarios para residentes y garajes.

No obstante, la actuación más ambiciosa a largo plazo será la prolongación del paseo hasta la entrada de la calle Valencia. El PMUS recoge un nuevo tramo de 256 metros de longitud y 3,5 metros de anchura junto al frente marítimo.

Red ciclista insuficiente

La transformación del litoral no se limita al peatón. El PMUS incorpora también una estrategia para reforzar la movilidad ciclista en el municipio y conectar los distintos núcleos mediante una red de itinerarios seguros.

El diagnóstico del plan reconoce que Telde cuenta actualmente con una red ciclista insuficiente y sin conexión entre los diferentes barrios. En el momento de elaboración del documento solo existían dos tramos construidos: uno situado en la GC-1813/calle San Fernando, en el distrito Costa, con una longitud de 1.504 metros, y otro en la calle Manuel Alemán Álamo, en Jinámar, con 1,5 kilómetros.

Para corregir esa falta de continuidad, el documento incorpora nuevas propuestas de infraestructura ciclista. Una de las zonas más vinculadas al futuro eje litoral es la carretera GC-116 entre Taliarte y Salinetas, donde se estudian diferentes alternativas para incorporar un carril bici.

Entre las soluciones planteadas figuran la creación de un carril bici en acera, la reorganización del espacio destinado al aparcamiento para colocar el carril bici entre la acera y una nueva batería de plazas, o la implantación de un carril bici en la rambla central, adaptando las rotondas para garantizar su continuidad.