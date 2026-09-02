Telde refuerza el mantenimiento de su red de saneamiento con actuaciones en las 17 estaciones de bombeo

Telde ha intensificado durante el mes de agosto los trabajos de mantenimiento de su red de saneamiento con actuaciones en las 17 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) y en diferentes puntos del municipio. Los trabajos han incluido labores preventivas, reparación de averías, limpieza de conducciones, inspecciones de redes y atención de obstrucciones con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de unas instalaciones que prestan servicio diariamente a los barrios.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan las revisiones periódicas de las 17 EBAR, con controles sobre boyas, bombas, cuadros eléctricos y sistemas de telecontrol, además de la retirada de residuos sólidos en las rejas de entrada para evitar atascos. Durante este periodo también se realizaron intervenciones en la red de saneamiento, con la atención de varias obstrucciones, reparaciones de acometidas y trabajos de limpieza preventiva en distintos núcleos del municipio.

Actuaciones en las estaciones de bombeo

Los equipos de mantenimiento actuaron sobre las 17 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) del municipio, con intervenciones específicas en las instalaciones de Salinetas, Garita I, Melenara, Hoya del Pozo, Playa del Hombre I y Casas Nuevas, donde se llevaron a cabo reparaciones y mejoras en los sistemas existentes. Entre los trabajos realizados figuran la sustitución de elementos interiores, actuaciones sobre los sistemas de telecontrol y comunicación, así como revisiones de los equipos para garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Más de una decena de puntos atendidos en la red

Las actuaciones también se extendieron a la red de saneamiento de diferentes barrios de Telde. Durante agosto se atendieron obstrucciones localizadas en zonas como Barranco Real, El Cortijo, calle César Manrique, calle Vasco de Gama, calle Presbítero Francisco Sosa, calle Tenesor y calle Doctor Melián, además de intervenir en una acometida de la calle Luis Antúnez.

Los trabajos incluyeron también inspecciones técnicas motivadas por incidencias relacionadas con obstrucciones, olores, vertidos, futuras conexiones o comprobaciones del estado de las instalaciones. Entre las zonas revisadas figuran San Gregorio y otros puntos del municipio donde se realizaron controles sobre la red.

En materia de limpieza preventiva, los equipos actuaron en calles como Tamadaba, Minote, Vasco de Gama y Pepe Dámaso, así como en la Avenida de La Paz, dentro del Parque Central de Las Remudas. En este último punto se reparó además una avería en una acometida perteneciente a un bloque de viviendas.

Trabajos en distintos barrios

Las intervenciones continuaron en núcleos como Las Huesas, Ojos de Garza, Las Remudas y San Gregorio, con actuaciones sobre obstrucciones de la red, inspecciones y comprobaciones técnicas relacionadas con filtraciones, retornos de aguas residuales y conexiones al saneamiento.

También se realizaron trabajos en elementos auxiliares de la red, como la intervención sobre tapas de registro en la Estación de Guaguas de Narea y en la calle Manuel Alemán Álamo, donde se procedió a la colocación de una plancha y a la reposición de una tapa.

La concejala de Aguas y Saneamiento, Desiré Hernández, destacó que estas actuaciones forman parte del trabajo continuo de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

Telde ha intensificado durante el mes de agosto los trabajos de mantenimiento de su red de saneamiento con actuaciones en las 17 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) y en diferentes puntos del municipio. Los trabajos han incluido labores preventivas, reparación de averías, limpieza de conducciones, inspecciones de redes y atención de obstrucciones con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de unas instalaciones que prestan servicio diariamente a los barrios.

Entre las actuaciones desarrolladas destacan las revisiones periódicas de las 17 EBAR, con controles sobre boyas, bombas, cuadros eléctricos y sistemas de telecontrol, además de la retirada de residuos sólidos en las rejas de entrada para evitar atascos. Durante este periodo también se realizaron intervenciones en la red de saneamiento, con la atención de varias obstrucciones, reparaciones de acometidas y trabajos de limpieza preventiva en distintos núcleos del municipio.

Actuaciones en las estaciones de bombeo

Los equipos de mantenimiento actuaron en las estaciones de bombeo de Salinetas, Garita I, Melenara, Hoya del Pozo, Playa del Hombre I y Casas Nuevas, donde se llevaron a cabo reparaciones y mejoras en los sistemas existentes.

Entre los trabajos realizados figuran la sustitución de elementos interiores, actuaciones sobre los sistemas de telecontrol y comunicación, así como la instalación de grupos electrógenos y controles específicos ante posibles cortes programados de suministro eléctrico.

Además, las estaciones de bombeo fueron objeto de una campaña preventiva de desratización y desinsectación para reforzar las condiciones de funcionamiento de estas instalaciones.

Más de una decena de puntos atendidos en la red

Las actuaciones también se extendieron a la red de saneamiento de diferentes barrios de Telde. Durante agosto se atendieron obstrucciones localizadas en zonas como Barranco Real, El Cortijo, calle César Manrique, calle Vasco de Gama, calle Presbítero Francisco Sosa, calle Tenesor y calle Doctor Melián, además de intervenir en una acometida de la calle Luis Antúnez.

Los trabajos incluyeron también inspecciones técnicas motivadas por incidencias relacionadas con obstrucciones, olores, vertidos, futuras conexiones o comprobaciones del estado de las instalaciones. Entre las zonas revisadas figuran San Gregorio y otros puntos del municipio donde se realizaron controles sobre la red.

En materia de limpieza preventiva, los equipos actuaron en calles como Tamadaba, Minote, Vasco de Gama y Pepe Dámaso, así como en la Avenida de La Paz, dentro del Parque Central de Las Remudas. En este último punto se reparó además una avería en una acometida perteneciente a un bloque de viviendas.

Trabajos en distintos barrios

Las intervenciones continuaron en núcleos como Las Huesas, Ojos de Garza, Las Remudas y San Gregorio, con actuaciones sobre obstrucciones de la red, inspecciones y comprobaciones técnicas relacionadas con filtraciones, retornos de aguas residuales y conexiones al saneamiento.

También se realizaron trabajos en elementos auxiliares de la red, como la intervención sobre tapas de registro en la Estación de Guaguas de Narea y en la calle Manuel Alemán Álamo, donde se procedió a la colocación de una plancha y a la reposición de una tapa.

La concejala de Aguas y Saneamiento, Desiré Hernández, destacó que estas actuaciones forman parte del trabajo continuo de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio.

"El mantenimiento preventivo es fundamental para anticiparnos a las incidencias y garantizar el correcto funcionamiento de una red que presta servicio diariamente a nuestros barrios”, señaló Hernández, quien subrayó la importancia del seguimiento permanente de las estaciones de bombeo y de la red de saneamiento.