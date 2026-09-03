Telde cierra un proceso de seis años con la incorporación definitiva de 32 policías locales
Los nuevos agentes superaron las pruebas de selección, la formación en la Academia Canaria de Seguridad y 1.200 horas de prácticas antes de su nombramiento
El Ayuntamiento de Telde ha incorporado de forma definitiva a 32 nuevos agentes de la Policía Local como funcionarios de carrera, tras culminar un proceso selectivo que se inició a finales de 2020 y que quedó reactivado durante este mandato, después de varios años paralizado. El nombramiento se formalizó este jueves durante un acto celebrado en la ermita de San Pedro Mártir, en el barrio de San Juan, donde los agentes firmaron su incorporación definitiva a la plantilla municipal. Con esta promoción, la Policía Local de Telde refuerza su estructura con 32 profesionales que ya conocen el municipio tras completar su periodo de formación y prácticas.
Los nuevos funcionarios han superado todas las fases del proceso selectivo, que comenzó con una convocatoria a la que se presentaron más de 1.100 aspirantes. Tras las distintas pruebas, los agentes completaron su formación en la Academia Canaria de Seguridad y realizaron 1.200 horas de prácticas efectivas en las calles de Telde antes de obtener su condición definitiva.
Larga etapa de preparación
El acto supuso el cierre de una larga etapa de preparación para los agentes y sus familias, así como un momento destacado para el conjunto de la Policía Local, que suma ahora nuevos efectivos plenamente integrados en el servicio municipal.
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, felicitó a los 32 agentes durante la ceremonia y destacó el esfuerzo personal y profesional realizado durante estos años para alcanzar este nombramiento.
Refuerzo operativo
La incorporación definitiva supone también un refuerzo operativo para el cuerpo policial, ya que los nuevos agentes han desarrollado previamente su periodo formativo en el municipio y conocen sus barrios, calles y las principales necesidades de la ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento se puso igualmente en valor el trabajo realizado por el Tribunal Calificador, el personal de Recursos Humanos, Secretaría, Intervención y Policía Local, además de la Academia Canaria de Seguridad y todos los profesionales implicados en las distintas fases del proceso.
Con este nombramiento, Telde cierra un procedimiento iniciado hace más de cinco años y consolida la incorporación de 32 nuevos funcionarios de carrera a su Policía Local.
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
- Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote
- La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las personas que enfermen durante las vacaciones de verano podrán recuperar los días
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: instalar el aire acondicionado en la fachada del edificio puede acarrear multas de hasta 3.000 euros para los propietarios
- El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver