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Telde cierra un proceso de seis años con la incorporación definitiva de 32 policías locales

Los nuevos agentes superaron las pruebas de selección, la formación en la Academia Canaria de Seguridad y 1.200 horas de prácticas antes de su nombramiento

Los 32 policías locales de Telde.

Los 32 policías locales de Telde. / LP/DLP

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Telde

El Ayuntamiento de Telde ha incorporado de forma definitiva a 32 nuevos agentes de la Policía Local como funcionarios de carrera, tras culminar un proceso selectivo que se inició a finales de 2020 y que quedó reactivado durante este mandato, después de varios años paralizado. El nombramiento se formalizó este jueves durante un acto celebrado en la ermita de San Pedro Mártir, en el barrio de San Juan, donde los agentes firmaron su incorporación definitiva a la plantilla municipal. Con esta promoción, la Policía Local de Telde refuerza su estructura con 32 profesionales que ya conocen el municipio tras completar su periodo de formación y prácticas.

Los nuevos funcionarios han superado todas las fases del proceso selectivo, que comenzó con una convocatoria a la que se presentaron más de 1.100 aspirantes. Tras las distintas pruebas, los agentes completaron su formación en la Academia Canaria de Seguridad y realizaron 1.200 horas de prácticas efectivas en las calles de Telde antes de obtener su condición definitiva.

Larga etapa de preparación

El acto supuso el cierre de una larga etapa de preparación para los agentes y sus familias, así como un momento destacado para el conjunto de la Policía Local, que suma ahora nuevos efectivos plenamente integrados en el servicio municipal.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, felicitó a los 32 agentes durante la ceremonia y destacó el esfuerzo personal y profesional realizado durante estos años para alcanzar este nombramiento.

Refuerzo operativo

La incorporación definitiva supone también un refuerzo operativo para el cuerpo policial, ya que los nuevos agentes han desarrollado previamente su periodo formativo en el municipio y conocen sus barrios, calles y las principales necesidades de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se puso igualmente en valor el trabajo realizado por el Tribunal Calificador, el personal de Recursos Humanos, Secretaría, Intervención y Policía Local, además de la Academia Canaria de Seguridad y todos los profesionales implicados en las distintas fases del proceso.

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Con este nombramiento, Telde cierra un procedimiento iniciado hace más de cinco años y consolida la incorporación de 32 nuevos funcionarios de carrera a su Policía Local.

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