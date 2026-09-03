Telde quiere que ir al colegio sea más seguro: el Plan de Movilidad transforma el entorno de seis centros escolares

Telde quiere que sus calles sean más fáciles de recorrer para todos. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) plantea mejorar los accesos peatonales a seis centros educativos del municipio mediante la creación de itinerarios seguros para escolares y familias, al mismo tiempo que propone eliminar barreras y reforzar la accesibilidad de los recorridos diarios para personas con movilidad reducida, mayores o usuarios que necesitan espacios más cómodos y seguros para desplazarse a pie.

La propuesta, recogida en la redacción del documento ambiental estratégico, forma parte del programa de mejora de la movilidad a pie, que incorpora la creación de itinerarios seguros en modos no motorizados hacia los centros educativos para favorecer los desplazamientos caminando y mejorar la seguridad de los escolares en sus trayectos habituales.

El diagnóstico realizado para elaborar el plan detecta que la red peatonal del municipio presenta todavía deficiencias que dificultan caminar en determinadas zonas. El documento señala problemas relacionados con el ancho de las aceras y con la falta de continuidad de algunos recorridos, lo que obliga a los peatones a enfrentarse a tramos menos accesibles o inseguros. Las dificultades afectan especialmente a las personas que necesitan más espacio para desplazarse, como usuarios de sillas de ruedas, personas mayores o familias con carritos infantiles, pues en distintos puntos del municipio se han identificado calles con aceras estrechas o zonas donde el itinerario peatonal pierde continuidad.

Seis centros educativos, en el punto de mira

Una de las actuaciones previstas por el PMUS se centra en los entornos escolares. El documento recoge mejoras específicas en los alrededores del CEIP San Juan, CEIP Plácido Fleitas, CEIP Poeta Fernando González, IES José Arencibia Gil, IES Las Huesas y CEIP Doctor Gregorio Chil y Naranjo.

El objetivo es transformar los accesos a estos centros para reducir los conflictos entre vehículos y peatones, especialmente durante las horas de entrada y salida de los alumnos, por lo que las medidas previstas pasan por mejorar las condiciones de los recorridos peatonales que conectan con estos centros, facilitando caminos más seguros para escolares y familias.

Aceras más amplias y calles con más prioridad peatonal

Además de las actuaciones en colegios, el PMUS plantea una mejora general de la movilidad a pie en el municipio. El plan propone reforzar la red de itinerarios peatonales y avanzar hacia una mayor prioridad del peatón en las calles locales. Para ello, el documento plantea actuar sobre los puntos donde caminar resulta más complicado mediante la mejora de aceras, la eliminación de obstáculos y la creación de recorridos más continuos entre barrios.

El plan prevé crear itinerarios seguros en modos no motorizados hacia los centros educativos del municipio

Otra de las soluciones pasa por reducir la velocidad del tráfico en determinadas zonas para aumentar la seguridad de quienes caminan. El PMUS incluye medidas de calmado de circulación, entre ellas pasos de peatones elevados y otras actuaciones destinadas a mejorar la convivencia entre vehículos y peatones.

A estas actuaciones se suman otras medidas recogidas en el PMUS, como la creación de un paseo litoral de casi cinco kilómetros que conectará las playas de La Garita y Salinetas, la implantación de zonas de bajas emisiones en San Gregorio y San Juan, una red de bicicleta pública eléctrica, nuevos aparcamientos disuasorios y un servicio de taxi a demanda para los núcleos con mayores dificultades de conexión.