Tres jóvenes crean una aplicación que convierte caminar en descuentos para comprar en Telde

En Telde, caminar tiene recompensa. Tres jóvenes grancanarios, Mireya Gil, Cristina Viera y David Espino, han creado una aplicación móvil llamada Latidos que convierte la actividad física de los vecinos en descuentos para consumir en los comercios locales del municipio. Gil y Viera, naturales de Telde, y Espino, vecino de Santa Lucía de Tirajana, impulsan esta iniciativa con el objetivo de fomentar los hábitos saludables entre la ciudadanía y, al mismo tiempo, apoyar al pequeño comercio local.

A través de la aplicación, los pasos que dan los usuarios mientras caminan o realizan cualquier otro tipo de ejercicio se transforman en ‘latidos’. Cada 100 pasos equivalen a un latido, y al alcanzar los 100 latidos el usuario obtiene un euro de descuento que puede utilizar en los establecimientos adheridos del municipio. De esta forma, la intención de los jóvenes es clara: incentivar la práctica de ejercicio entre los vecinos y generar un beneficio directo para los negocios locales de Telde.

Un concurso

La idea de crear esta aplicación surgió en un concurso de emprendedores al que se inscribieron los tres jóvenes, que en ese momento no se conocían, con el objetivo de desarrollar una nueva plataforma. Los equipos de trabajo, formados por tres personas, son seleccionados por los organizadores del evento en función del perfil profesional de cada participante. En este caso, el grupo reunió perfiles complementarios: David Espino, ingeniero técnico industrial; Mireya Gil, estudiante de Marketing y Publicidad; y Cristina Viera, especializada en financiación de proyectos.

Con los equipos ya formados y una temática marcada por los organizadores del concurso -en este caso, los barrios-, los jóvenes se pusieron manos a la obra y comenzaron a desarrollar la aplicación Latidos.

Los comercios interesados pagarán una cuota a cambio de clientes directos y más publicidad

«Después de un tiempo de debate decidimos enlazar los barrios con el comercio local y la salud», explica Espino. La decisión estuvo motivada por dos factores principales. Por un lado, la preocupación por los altos índices de obesidad y sedentarismo en Canarias; y por otro, la necesidad de impulsar el comercio local del municipio, que sufrió un descenso tras la pandemia del covid-19 cuando aumentaron las compras por internet, una tendencia que continúa ganando peso en la actualidad.

«Además, en Telde se han abierto grandes superficies en los últimos años», destaca Espino. El joven explica que la aplicación también pretende servir para que los usuarios conozcan mejor los distintos barrios del municipio mientras realizan actividad física. «A través de la aplicación y de caminar, la gente puede conocer mejor Telde, reducir el sedentarismo en todas las edades y, al mismo tiempo, obtener puntos que después se traducen en descuentos para utilizar en el comercio local», señala uno de los creadores.

La aplicación se encuentra actualmente en fase piloto, por lo que sus tres impulsores han comenzado a sondear la acogida del proyecto tanto entre los comerciantes del municipio como entre los propios vecinos. «Aún no tenemos comercios adheridos como tal, pero hemos estado hablando con distintos empresarios para conocer si estarían interesados en sumarse a la aplicación y obtener también algún tipo de beneficio», explica Gil.

Ventajas

Los descuentos que obtendrán los usuarios de la aplicación se financiarán a través de una cuota que deberán abonar los comercios adheridos. A cambio, los establecimientos recibirán una serie de ventajas, como una mayor visibilidad, promoción en redes sociales y en la página web de la plataforma, así como la posibilidad de atraer nuevos clientes de forma directa.

«Aún no tenemos comercios adheridos porque nos encontramos en una fase de validación. También hemos hablado con los vecinos para conocer si estarían dispuestos a utilizar la aplicación y, por el momento, la acogida está siendo positiva», recalca Gil.

Han escogido este municipio por el gran números de tiendas que han cerrado en el casco en los últimos años

Aunque inicialmente han establecido que cada 100 pasos equivalgan a un ‘latido’ y que cada 100 latidos se traduzcan en un euro de descuento, este sistema podrá modificarse en función de las necesidades de los establecimientos adheridos. «Iremos adaptándolo también a las necesidades de cada comercio, para establecer los descuentos que pueda ofrecer en función de su actividad y de sus características», explica Espino.

Aunque Telde ha sido el primer municipio elegido por los jóvenes para poner en marcha el proyecto, la intención es ampliar la iniciativa a otras localidades de Gran Canaria y, en una fase posterior, a otros puntos del Archipiélago si la experiencia obtiene buenos resultados. «Hemos escogido Telde porque Cristina y yo somos de aquí y hemos visto cómo muchos comercios locales han cerrado en los últimos años y cómo la actividad ha ido decayendo», explica Gil.

Actualmente, los jóvenes continúan desarrollando Latidos dentro del concurso El Calentón, la misma iniciativa de emprendimiento que les impulsó a crear esta aplicación que combina actividad física y apoyo al comercio local. Si el proyecto avanza según lo previsto, la plataforma podría comenzar a funcionar próximamente en el municipio de Telde. «Hemos tenido muy buena acogida, también en redes sociales, mucha más de la que esperábamos, y estamos bastante contentos», concluye Espino, quien confía en que los vecinos del municipio reciban la iniciativa con el mismo entusiasmo con el que ellos han afrontado todo el proceso de creación.