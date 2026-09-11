Reconocimiento a Antonio Alí por su exposición fotográfica sobre la visita de León XIV a Gran Canaria

La histórica visita del papa León XIV a Gran Canaria vuelve a cobrar vida en Telde a través de 24 fotografías. La exposición ‘El Papa en Gran Canaria. La Mirada de Antonio Alí’, instalada en las Casas Consistoriales, reúne algunos de los momentos más significativos de las jornadas del 11 y 12 de junio de 2026.

Las imágenes forman parte de una selección realizada entre varios centenares de fotografías captadas por Antonio Alí durante la estancia del Pontífice en la Isla. La muestra podrá visitarse hasta el 16 de septiembre, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Más allá de la visita oficial

La exposición no se limita a reconstruir el recorrido institucional de León XIV por Gran Canaria.

Las fotografías buscan detenerse también en los gestos, las miradas, la expectación del público y los momentos de recogimiento que rodearon aquella visita.

Ese enfoque permite recuperar el acontecimiento desde una perspectiva más cercana, poniendo atención tanto en el Papa como en la reacción de las personas que siguieron su paso por la Isla.

24 fotografías entre varios centenares

La muestra está formada por 24 imágenes seleccionadas entre los centenares realizadas por Antonio Alí durante aquellas dos jornadas.

El proceso de selección permite condensar en unas pocas escenas la dimensión histórica, social y emocional de la visita, que ya forma parte de la memoria reciente de Canarias.

La fotografía funciona así no solo como documento, sino también como una forma de conservar detalles que pueden pasar desapercibidos en la inmediatez de una cobertura informativa.

Nueva Canarias Telde destaca el valor de la exposición

Nueva Canarias-Bloque Canarista Telde ha trasladado públicamente su reconocimiento a Antonio Alí por este trabajo y ha destacado la capacidad de la muestra para transformar un acontecimiento de gran repercusión en memoria colectiva.

La formación subraya especialmente la mirada del fotógrafo sobre el ambiente, la emoción y la respuesta de la ciudadanía durante la visita.

También considera que la exposición supone una aportación cultural y documental para Telde y para Gran Canaria.

Hasta el 16 de septiembre en las Casas Consistoriales

Quienes quieran contemplar la muestra todavía disponen de varios días.

‘El Papa en Gran Canaria. La Mirada de Antonio Alí’ permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre en las Casas Consistoriales de Telde, de 9:00 a 14:00 horas.

Noticias relacionadas

La exposición ofrece así la posibilidad de regresar, imagen a imagen, a dos jornadas que dejaron escenas ya incorporadas a la historia reciente de la Isla.