El Santo Cristo de Telde baja la mirada de cientos de feligreses

Los cientos de feligreses que ayer abarrotaban la iglesia de San Juan de Telde siguieron con su atenta mirada el descenso desde su hornacina al Santo Cristo, considerado para muchos teldenses «el mayor símbolo religioso de la ciudad y uno de los de mayor veneración de Canarias».

Son 25 los peldaños de escalera los que separaban a la figura de sus fieles, que un año más esperaban este acto para reafirmar su fe. Una vez que los portadores del Cristo y la autoridades religiosas lo colocaron en su urna, la talla quedó a la misma altura de la mirada de quienes lo veneran. El Santo Cristo no paró de recibir muestras de fe de personas llegadas desde diferentes municipios de la isla para admirarlo en una fila silenciosa.

Con la iglesia de San Juan Bautista repleta de personas devotas, muchas otras siguieron el acto a través de la pantalla gigante instalada en el exterior del templo, por la limitación del aforo en el interior de la basílica.

Durante el pequeño viaje desde la altura del templo hasta abajo la gente congregada en el interior y en el exterior no paró de aplaudir y de ofrecerle vivas a la figura. Algunas de las personas no pudieron contener las lágrimas de la emoción. «Es como si Cristo volviera a la tierra para estar con nosotros» explicaba emocionada Luisa, acompañada de una de sus amigas más íntimas con la que también comparte la fe en el Santo Cristo. Entre la multitud de fieles congregados estaban Luis y Rita del Carmen, un matrimonio de Gáldar que no se pierde esta cita anual.

Para esta pareja, el encuentro con la histórica imagen representa «un acto de fe inquebrantable». Según relataban, acuden cada año sin falta para presenciar tanto la Bajada como la posterior Subida del Santo Cristo de Telde. «Es una emoción muy grande, es nuestro Dios y quien nos dirige», expresaba la pareja al describir el momento en que se acercan a palpar la figura para realizar sus peticiones, entre las que destacan la salud para ellos «y para el mundo entero».

El martes, día 22, se celebrará la Subida del Santo Cristo y los devotos volverán a acompañarlo

El fervor religioso de Luis y Rita no se limita a este templo, ya que también participan activamente en las festividades de Santiago en Gáldar, así como en las celebraciones de San Miguel en Valsequillo, municipio con el que mantienen un vínculo especial tras haber trabajado allí durante 15 años.

Este acto religioso, que ya cumple más de medio siglo celebrándose anualmente, no solo atrae a los fieles más veteranos, sino que se ha convertido en un punto de encuentro para una generación joven que vive su fe de manera activa. Entre la multitud congregada en la puerta se encontraban Marta y Sergio, dos jóvenes católicos procedentes del barrio capitalino de Siete Palmas, que acudieron por primera vez a este acto.

Para ambos, asistir a esta ceremonia supuso una oportunidad para «disfrutar del momento, de la eucaristía y de este regalo», compartiendo la emotividad de una fiesta que hasta ahora no habían presenciado en directo.

Jóvenes visibles en la iglesia católica

Su presencia refleja una tendencia creciente que los propios protagonistas perciben en su entorno. Según explicaron, existe un movimiento juvenil cada vez más visible dentro de la Iglesia católica a través de grupos de fe, así como en la labor parroquial con niños y jóvenes.

«Antes quizás había más vergüenza de decir que eras católico, pero ahora hay más gente que lo anuncia abiertamente», señaló Sergio, quien destacó además el papel de las redes sociales para dar mayor visibilidad a estas expresiones de fe. Por su parte, Marta coincidió en que cada vez es más habitual ver a rostros jóvenes en las grandes celebraciones religiosas de la isla, demostrando que la devoción popular continúa encontrando relevo generacional.

El sacristán de la basílica, Luis Miguel, venezolano de origen, ordenaba el aforo en el interior. «Llegué aquí siendo católico de toda la vida, pero lo que menos me pensaba era que terminaría de sacristán». A lo largo de sus dos años en el puesto, ha vivido una vivencia espiritual excepcional al presenciar la Bajada de la emblemática imagen hasta en cuatro ocasiones, un hecho poco habitual que ha incluido actos extraordinarios y bajadas en privado. «Es algo que hace que te emociones. Ser testigo tan de cerca del Cristo es una bendición», confiesa. El sacristán subraya el compromiso de la parroquia, encabezada por el párroco Antonio Juan López. «Queremos que la gente no venga solo por fervor popular, sino por una fe profunda que llene el corazón y nos haga salir adelante», concluye.

La emblemática efigie permanecerá en su trono a pie de altar durante los próximos diez días, facilitando la cercanía con los miles de devotos. El martes, día 22 de septiembre, se celebrará la Subida del Santo Cristo y los devotos volverán a verlo elevarse para estar de nuevo en las alturas del templo.

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El programa de las fiestas religiosas en honor al Santo Cristo de Telde continúan hoy con eucaristías a las 08.00, 12.00 y 19.30 horas, y mañana, a las 19.00, misa solemne presidida por el obispo José Mazuelos y al finalizar, procesión por las calles con el recorrido habitual. n