Buscan a un senderista perdido en el Barranco de los Cernícalos

Un ciudadano alemán de 63 años es buscado durante la tarde de este martes en la zona alta del Barranco de los Cernícalos, en el entorno próximo a Tenteniguada, después de desorientarse mientras practicaba senderismo.

Según informa Telde Actualidad, el hombre consiguió ponerse en contacto con los servicios de emergencia y facilitó las coordenadas del lugar en el que supuestamente se encontraba. Sin embargo, cuando los equipos acudieron hasta ese punto, no lograron localizarlo.

La búsqueda tuvo entonces que ampliarse por una zona de orografía complicada y en una jornada marcada por temperaturas especialmente elevadas.

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