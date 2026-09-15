Telde agradece la respuesta ante el incendio de Cazadores y mantiene la vigilancia
El Ayuntamiento destaca el trabajo de los servicios de emergencia y el comportamiento de los vecinos tras 24 horas de lucha contra el fuego.
Telde empieza a dejar atrás las horas más complicadas del incendio de Cazadores. El fuego se encuentra ya controlado tras cerca de 24 horas de trabajo, aunque el dispositivo no se retira por completo: durante los próximos días se mantendrá la vigilancia sobre el perímetro para detectar posibles puntos calientes.
El Ayuntamiento ha querido poner el foco en la respuesta conjunta ante la emergencia. Ha agradecido el trabajo de los servicios de seguridad y extinción, pero también la actitud de los vecinos de Cazadores, que tuvieron que convivir con desalojos, incertidumbre y la amenaza de que las llamas avanzaran hacia sus viviendas.
Telde pone en valor la respuesta de los vecinos
Durante la emergencia fue necesario desalojar a varios residentes y retirar animales de la zona de forma preventiva.
Una vez controlada la situación, los animales pudieron regresar a última hora de la tarde y los vecinos fueron recuperando progresivamente la normalidad.
El alcalde, Juan Antonio Peña, destacó la colaboración de la población durante las horas más delicadas.
“Sé lo desgarrador que es tener que dejar atrás tu casa, tus recuerdos y tus pertenencias con la incertidumbre en el pecho”, señaló.
El dispositivo continuará varios días
Aunque la fase más crítica ha pasado, el incendio todavía no se considera completamente extinguido.
Durante la noche, los equipos trabajaron con maquinaria ligera y herramientas para consolidar el perímetro. Ya por la mañana se llevó a cabo una revisión aérea para localizar posibles zonas calientes.
El Ayuntamiento recuerda que la vigilancia continuará durante varios días hasta confirmar que no existe riesgo de reproducción.
Telde estudia reforzar la prevención en Cazadores
El incendio vuelve además a abrir una preocupación recurrente en el municipio.
Según el Consistorio, se trata del tercer episodio de estas características registrado en la zona en los últimos años.
Por este motivo, Telde prevé seguir trabajando con otras administraciones y con los propios vecinos en nuevas medidas de prevención, vigilancia y concienciación.
La emergencia deja así una doble lectura para el municipio: la respuesta permitió controlar el incendio sin consecuencias mayores, pero Cazadores vuelve a quedar bajo el foco ante la repetición de este tipo de episodios.
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