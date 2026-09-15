Telde programa más de 50 actividades culturales hasta final de año con Antonia San Juan, Máximo Huerta y otros artistas

Telde afronta los últimos meses del año con una agenda cultural que reunirá más de 50 actividades repartidas por distintos espacios del municipio. La programación, que se extenderá hasta diciembre, incluirá propuestas de música, teatro, danza, literatura, cine, humor y tradiciones canarias, con la participación de artistas locales y figuras reconocidas del panorama nacional.

Entre las principales citas del calendario figuran el XIII Festival Luis Natera, la obra La Ropa Vieja de Cuca, protagonizada por Antonia San Juan, y la presentación del libro Mamá está dormida, del escritor y periodista Máximo Huerta.

La música tendrá también un papel destacado con propuestas como Jazz Francisco 2026: Homenaje a Bebo, mientras que la tradición canaria estará presente con la celebración de La Noche de Finaos. La programación incorpora además diferentes espectáculos de humor con artistas como Maestro Florido, Aarón Gómez, Jorge Ávila o Karcocha, además de los actos previstos con motivo de la navidad y el Teldespide Fin de Año 2026.

Más de 550 actividades durante 2026

La programación presentada este martes por el Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Cultura y la empresa pública Gestel, forma parte de la apuesta municipal por ampliar la oferta cultural de la ciudad.

El gerente de Gestel, Jesús Suárez, destacó que Telde superará este año las 550 actividades culturales, lo que supone un incremento aproximado del 15% respecto a ejercicios anteriores. Según explicó, este aumento también se ha traducido en una mayor participación ciudadana y en un impulso para los profesionales y empresas vinculadas al sector cultural.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó durante la presentación el trabajo realizado por la concejalía de Cultura y Gestel para configurar una agenda “variada, accesible y de calidad”.

Presentación programación cultural de Telde / LP/DLP

“Es una satisfacción ver cómo el trabajo y la ilusión del equipo humano que está detrás de esta programación se traducen en una agenda tan amplia y diversa. Telde contará durante estos próximos meses con propuestas de calidad, artistas reconocidos y actividades pensadas para públicos muy diferentes”, señaló. Peña subrayó además que la ciudad tiene capacidad para acoger grandes propuestas culturales y defendió el papel de la cultura como elemento de dinamización social.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, aseguró que la nueva agenda permitirá seguir acercando la cultura a la ciudadanía y a los barrios. El edil destacó que una mayor actividad cultural supone también “más oportunidades y mayor desarrollo social y económico para la ciudad”.

Martel agradeció la labor del personal de las Bibliotecas Municipales y de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, así como la colaboración de artistas, compañías y productoras que participan en las distintas actividades.

La programación completa podrá consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento de Telde y en los canales de la Concejalía de Cultura, donde se irá actualizando la información de cada evento.

Con esta agenda, Telde afronta la recta final de un año marcado además por la celebración de su 675 aniversario, con una oferta cultural que busca reforzar los espacios públicos como puntos de encuentro para vecinos y visitantes.