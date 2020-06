Jorge Javier Vázquez revela su peor momento en Sálvame: "Llegué a estar inquieto"

No es normal que Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores más conocidos de la televisión en España, realice entrevistas en otros medios de comunicación. Sin embargo el presentador pasó hace unos días por el programa "Buenismo Bien" que se emite en la Cadena SER. Fue allí donde habló del papel que había jugado Sálvame durante la cuarentena. A pesar de que su programa en un primer momento sólo hablaba de lo que pasaba en la calle relacionado con el coronavirus pronto los jefes de Mediaset se dieron cuenta de que se les escapaba la audiencia. Los espectadores querían distraerse y con este tipo de temas no lo conseguían.

En un momento determinado Jorge Javier Vázquez criticó el discurso de Vox de uno de sus colaboradores (Antonio Montero). Y le contestó asegurando que este es un programa "de rojos maricones". "Llegué a pensar que iba a tener que hacer mi desescalada más tarde y sigo sin salir a la calle. Vengo a trabajar pero sigo sin salir a la calle. No se cuál fue la repercusión de esas palabras. Sí que me asustaba un poco ver que el Tomate tenía una audiencia de unos tres millones de espectadores", reconoció Vázquez.

"Yo no se toda esa gente cuando salga a la calle si se lo habrá pasado bien o mal y si lo de rojos y maricones habrá sentado bien. Hubo un momento que llegué a estar inquieto pero me ha tranquilizado mucho la revolución de los cayetanos", afirmó el presentador haciendo hincapié en que "si yo hubiera podido ir por determinados sitios se me hubiera utilizado lo de rojo y maricón como insulto. Ahora se que también puede pasar pero si el insulto viene de un señor en un descapotable con un megáfono hace poco daño".

Para Vázquez los cayetanos "han colocado la indignación de la sociedad en un lugar falso". "A mi la izquierda nunca me ha considerado y se que tengo mucho público entre la derecha. Yo cuando hago teatro nunca he tenido problema en ir a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular", confirmó.

Sálvame fue uno de los programas revelación de hace años en Telecinco. Tanto que a raíz de su emisión surgieron otros formatos sobre todo los fines de semana que rellenan la parrilla del principal canal de Mediaset. Además los colaboradores consiguen también llenar otros programas de la cadena con reality como Supervivientes o Gran Hermano Vip.