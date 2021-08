Investigadores de la Universidad de Aston han desarrollado una innovadora tecnología informática que logra optimizar las rutas que sigue el transporte comercial en las ciudades. Según una nota de prensa, los especialistas ingleses han comprobado en casos reales que las nuevas rutas inteligentes permiten reducir hasta en un 50% las emisiones contaminantes generadas por las flotas de vehículos.

El software se basa en algoritmos desarrollados a partir de la observación del comportamiento de las hormigas, sobretodo de la forma en la cual comparten el conocimiento. El método creado logra dirigir de forma inteligente las flotas de vehículos comerciales de una compañía, en el escenario de una ciudad o población determinada.

No solamente se concreta una importante reducción en las emisiones contaminantes, sino que además disminuyen los gastos operativos por el ahorro de combustible y se optimizan los tiempos de entrega. Todo esto cobra mayor importancia en un escenario dominado por un fuerte aumento en el transporte comercial en el ámbito urbano, debido a las necesidades especiales que plantean las medidas tomadas en torno a la pandemia por COVID-19.

Las hormigas y sus soluciones eficientes

Los científicos explicaron que han utilizado un enfoque centrado en algoritmos metaheurísticos para desarrollar el software, basado en la observación de determinados comportamientos de las hormigas. Lo más trascendente es que estos insectos logran aprender como comunidad a partir de las experiencias positivas de cada individuo y de las soluciones más eficientes.

Por ejemplo, han identificado que las hormigas resuelven problemas generales en las colonias aprovechando la información individual que cada ejemplar recoge sobre un desafío determinado. Cada hormiga registra la mejor solución alcanzada y posteriormente la sociabiliza, aportando a una salida en común.

Resultados concretos

El sistema fue probado en distintas compañías que operan en la localidad de Birmingham, en el Reino Unido. En el caso de una firma que usa una flota de vehículos comerciales para desarrollar servicios de mantenimiento en inmuebles, se realizó un estudio a lo largo de seis semanas que implicó el seguimiento de la actividad de 45 vehículos y 437 puntos de trabajo.

Se observó un ahorro del 50% en los tiempos empleados en las rutas, algo que se replica en la misma magnitud en el presupuesto destinado al combustible y en las emisiones contaminantes. Los resultados fueron similares en los análisis realizados en empresas de otros rubros.

En definitiva, el programa informático es capaz de reducir la cantidad de decisiones que se deben tomar al cumplir una ruta de transporte, optimizando su diseño para de esta manera disminuir el impacto económico, los tiempos en las entregas y, en consecuencia, las emisiones contaminantes en las urbes. Los especialistas sostienen que puede tratarse de un importante aporte para que las ciudades potencien sus políticas ambientales en torno a la búsqueda de un aire más limpio.

Referencia

Improving Urban Air Quality Through Long-Term Optimisation of Vehicle Fleets.Chitty D.M., Parmar R., Lewis P.R. Intelligent Systems and Applications. IntelliSys 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1038 (2019).DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-29513-4_6