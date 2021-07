La hidrohematita fue identificada hace alrededor de 180 años como un mineral con la capacidad de almacenar agua. Ahora, un estudio realizado por científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, ha vuelto a analizar este mineral para concluir que podría estar directamente relacionado con la presencia de depósitos de agua en Marte.

Después de múltiples exámenes utilizando una variedad de instrumentos, incluida la espectroscopia infrarroja y la difracción de rayos X sincrotrón, el grupo de expertos demostró que estos minerales descubiertos en 1840 eran de hecho ligeros en hierro y tenían hidroxilo, que básicamente es agua almacenada.

La espectroscopia infrarroja es una tecnología que mide la interacción de la radiación infrarroja con la materia, ya sea por absorción, emisión o reflexión. Se emplea para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en forma sólida, líquida o gaseosa.

En tanto, la difracción o cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y análisis de materiales, que se lleva a cabo mediante varios tipos de detectores especiales que permiten observar y medir la intensidad y posición de los rayos X difractados. El sincrotrón es uno de esos detectores: se trata de un tipo de acelerador de partículas.

A través de la difracción de rayos X se obtienen datos para su posterior análisis por medios matemáticos. Gracias a este conjunto de información es posible alcanzar una representación a escala atómica de los átomos y moléculas del material estudiado.

Agua en la aridez extrema

Según los especialistas, la hidrohematita y otros materiales similares podrían acumular grandes cantidades de agua en entornos planetarios aparentemente áridos, como la superficie de Marte. De acuerdo a una nota de prensa, el mineral identificado en 1844 por Rudolf Hermann como turgita y en 1847 por August Breithaupt como hidrohematita fue erróneamente recatalogado sobre la década de 1920.

Por entonces se indicó que las conclusiones previas, que mostraban la presencia de variedades de hematita especialmente pobres en hierro pero que contenían y almacenaban agua habían sido producto de un error científico.

En realidad, los descubrimientos iniciales eran correctos, solo que sobre principios del siglo XX no se disponía de la tecnología necesaria para poder apreciarlos: la técnica de difracción de rayos X era incipiente y rudimentaria.

Tema relacionado: Vemos el interior de Marte por primera vez: es muy distinto al de la Tierra.

Las reservas de agua en Marte

El nuevo estudio, publicado en la revista Geology, sostiene que la hidrohematita, un mineral de la clase de los hidróxidos también conocido como lepidocrocita, podría mostrarnos en la Tierra determinadas precisiones sobre el comportamiento de estos minerales en otros planetas, principalmente en Marte.

En determinados ambientes y con las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, la hidrohematita puede precipitar y formar capas sedimentarias que acumulan agua. El agua se puede almacenar en este tipo de minerales, generando depósitos de importancia pero que comúnmente no son reconocidos en regímenes aparentemente secos.

Como gran parte de la superficie de Marte aparentemente se originó cuando el planeta disponía de más humedad, es probable que se hayan dado las condiciones para la existencia de hidrohematita y la creación de depósitos de agua.

Si esto pudiera confirmarse, y dependiendo de la cantidad de minerales de hierro hidratados que se encuentren en Marte, de los cuales la hidrohematita es solo un ejemplo, los investigadores creen que podría haber una reserva de agua sustancial en el planeta rojo. ¿Será un viejo mineral identificado hace casi dos siglos el que termine con el misterio del agua en Marte?

Referencia

Superhydrous hematite and goethite: A potential water reservoir in the red dust of Mars? Si Athena Chen, Peter J. Heaney, Jeffrey E. Post, Timothy B. Fischer, Peter J. Eng and Joanne E. Stubbs. Geology (2021).DOI:https://doi.org/10.1130/G48929.1

Foto: hidrohematita descubierta por el especialista alemán August Breithaupt en 1843 con su etiqueta original. Crédito: Andreas Massanek, Tu Bergakademie, Freiberg, Alemania.

Video: el agua que contienen las hidrohematitas podría estar tanto en la Tierra como en Marte. Crédito: Penn State University.