Una nueva imagen nítida y sensible obtenida por un grupo de investigadores de la Universidad de Keele, en Reino Unido, revela miles de emisiones de radio que nunca antes se habían identificado. La mayoría de ellas son en realidad la expresión de galaxias ubicadas hasta miles de millones de años luz más allá de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia que limita con la Vía Láctea y se encuentra a unos 158.200 años luz de la Tierra.

Los científicos han comenzado a encontrar muchas galaxias en las que las estrellas se están formando a una velocidad nunca antes vista. Combinando estos datos de emisiones de radio con observaciones previas de rayos X, telescopios ópticos e infrarrojos será posible explorar estas galaxias con un detalle extraordinario.

De acuerdo a una nota de prensa, el proyecto prevé detectar alrededor de 40 millones de galaxias, en tanto que los datos se utilizarán para dar a los investigadores una imagen más clara de cómo las galaxias y sus estrellas han evolucionado a lo largo del tiempo. Este nuevo estudio se ha publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Imágenes de máxima precisión

El equipo internacional de investigadores liderado por los científicos británicos utilizó el telescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) para obtener una imagen del sector del universo a analizar en longitudes de onda de radio. Esto les permitió estudiar las estructuras estelares en su interior, obteniendo al mismo tiempo algunas de las imágenes de radio más nítidas que se registraron hasta hoy del área de la Gran Nube de Magallanes.

La Gran Nube de Magallanes es la tercera galaxia más próxima a la Vía Láctea, después de la galaxia enana del Can Mayor y la galaxia elíptica de Sagitario. Las estimaciones astronómicas indican que posee alrededor de 30 miles de millones de estrellas, en tanto que se trata de una galaxia satélite de la Vía Láctea y pertenece al Grupo Local, el conjunto de galaxias en el cual se encuentra la nuestra.

Durante su análisis, los astrónomos no se centraron únicamente en las emisiones de radio. También estudiaron a las estrellas que forman la estructura de la Gran Nube de Magallanes, destacándose entre ellas la Nebulosa de la Tarántula, considerada la región de formación estelar más activa en el Grupo Local.

Producción de estrellas a mayor velocidad

Según los especialistas, la investigación les permitió identificar todo tipo de emisiones de radio, desde aquellas provenientes de estrellas incipientes individuales hasta las emitidas por nebulosas planetarias, que se han originado a partir de la muerte de estrellas como el Sol.

En el mismo sentido, los expertos indicaron que mientras habitualmente identifican señales de galaxias lejanas a partir de sus agujeros negros supermasivos centrales, que se pueden detectar en todas las longitudes de onda, especialmente en emisiones de radio, ahora han comenzado a identificar nuevas galaxias a partir de emisiones provenientes de procesos de formación de estrellas, que se concretan a una velocidad fuera de lo normal.

A futuro, utilizarán los datos obtenidos para profundizar en la investigación y descubrir las causas de estos procesos extremadamente rápidos de producción estelar, como así también para avanzar en la comprensión de cuestiones más generales en torno a la formación de estrellas y galaxias.

