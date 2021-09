Investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia han liderado un estudio internacional que verifica el papel del viento galáctico en la distribución de materia entre las galaxias y el espacio interestelar, además de observar cómo se forma una nebulosa en torno a una galaxia. Utilizando el instrumento MUSE del Very Large Telescope de la ESO, han logrado también descubrir parte de la materia bariónica faltante en el universo.

Las galaxias intercambian materia con su entorno externo gracias a los vientos galácticos, creados por explosiones estelares. Pero las galaxias son como «islas» de estrellas en la inmensidad del universo, y poseen materia ordinaria o bariónica, que consta de elementos de la tabla periódica, así como materia oscura, cuya composición aún es desconocida.

Materia faltante y vientos galácticos

Uno de los grandes desafíos a superar para comprender la formación de las galaxias es que falta aproximadamente el 80% de los bariones que componen la materia normal de las mismas. Según los modelos en vigencia, fueron expulsados de las galaxias al espacio interestelar por los vientos galácticos.

Los vientos galácticos son corrientes estelares a alta velocidad, compuestos de partículas cargadas, eyecciones y diferentes cantidades de gas caliente y frío. Alcanzan velocidades de entre 300 y 3.000 kilómetros por segundo, siendo capaces de expulsar material hacia el halo galáctico o completamente por fuera de las galaxias, mezclándolo con el medio interestelar.

Las nebulosas y su papel clave

Ahora, un nuevo estudio publicado recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ha concretado la primera observación de una nebulosa en formación, que simultáneamente emite y absorbe magnesio con la galaxia Gal1: dicho material incluiría algunos de los bariones que faltan en el universo.

Gracias a esta observación, los científicos descubrieron parte de la materia faltante y confirmaron que entre el 80 y el 90% de la materia normal se encuentra fuera de las galaxias. Vale recordar que los bariones «perdidos», que nunca antes se habían observado, deben distinguirse de la materia oscura, que consiste en materia no bariónica de naturaleza desconocida.

Las nebulosas son áreas del medio interestelar conformadas por gases, mayormente hidrógeno y helio, junto a elementos químicos en forma de polvo cósmico. En muchas de estas nebulosas nacen las estrellas, a partir de fenómenos de condensación y agregación de la materia.

Tema relacionado: La materia perdida del Universo estaría a 400 millones de años luz de la Tierra.

Avanzando en la comprensión del universo

De acuerdo a una nota de prensa, la nebulosa descubierta en torno a la galaxia Gal1 es la primera que ha podido ser observada en el marco de galaxias jóvenes en formación. Hasta el momento, solamente se había comprobado la existencia de esta clase de nebulosas de materia normal en el llamado Universo cercano, o sea aquel conformado por los cuerpos y objetos astronómicos que forman parte de la vecindad del planeta Tierra.

Según los científicos, tanto el descubrimiento de la materia faltante de las galaxias como la observación de la nebulosa en formación harán posible expandir la comprensión sobre los modelos que pueden explicar la evolución de las galaxias, como así también el desarrollo del universo en general.

Referencia

MusE GAs FLOw and Wind (MEGAFLOW) – VIII. Discovery of a Mg II emission halo probed by a quasar sightline. Johannes Zabl, Nicolas F. Bouché, Lutz Wisotzki, Joop Schaye, Floriane Leclercq, Thibault Garel, Martin Wendt, Ilane Schroetter, Sowgat Muzahid, Sebastiano Cantalupo, Thierry Contini, Roland Bacon, Jarle Brinchmann and Johan Richard. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2021).DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stab2165

Foto de portada: WikiImages en Pixabay.