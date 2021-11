Investigadores de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) han descubierto un nuevo mineral que llegó a la superficie terrestre, procedente del manto inferior, atrapado en un diamante. Es la primera vez que minerales situados a más de 660 kilómetros de profundidad se han observado en la naturaleza, porque generalmente se desmoronan antes de alcanzar la superficie: no pueden retener su estructura fuera del entorno de alta presión del que proceden.

Según una nota de prensa, en este caso la increíble fuerza del diamante conservó el mineral e hizo posible su descubrimiento. El mineral pudo descubrirse gracias a que los geocientíficos apreciaron marcas infinitesimales en un diamante, que fue extraído de una mina de África cuatro décadas atrás. El nuevo estudio ha sido publicado recientemente en la revista Science.

Para un film

La historia que hizo posible este hallazgo parece proveniente de una película de aventuras, pero pertenece a la realidad. En la década de 1980, un diamante llegó a la superficie terrestre en Botswana, concretamente en la mina Orapa, considerada la mina de diamantes más grande del mundo. No era un diamante más, aunque en ese momento nadie lo advirtió.

En 1987, un mineralogista del Instituto de Tecnología de California en Pasadena adquirió el diamante, entre otros que ofrecía un comerciante de gemas. Quizás su intuición de científico lo llevó a elegirlo, para que alrededor de 40 años después el líder de la nueva investigación, Oliver Tschauner, decidiera estudiarlo junto a sus colegas.

Un nuevo enfoque

Aplicando un nuevo conjunto de herramientas científicas para analizar su estructura interior, los especialistas se sorprendieron al descubrir en el diamante marcas de un compuesto de silicato de calcio, CaSiO₃-perovskita, que nunca antes había llegado a la superficie de la Tierra.

Los investigadores saben que las marcas, manchas e inclusiones, que son rechazadas por quienes se dedican a la compraventa de joyas debido a que perturban la «pureza» estética del diamante, constituyen en realidad una «mina de oro» para los científicos: en ellas pueden quedar grabados los restos de compuestos y minerales que proceden de las entrañas de la Tierra.

El nuevo compuesto cristalino que descubrieron los especialistas fue bautizado como «davemaoita». El nombre es un homenaje para Ho-kwang «Dave» Mao, un geofísico experimental que desarrolló gran parte de las técnicas que Tschauner y su equipo emplean en la actualidad.

Tema relacionado: Los minerales de un tipo de meteroitos, posibles causantes del origen de la vida.Tema relacionado: Los minerales de un tipo de meteroitos, posibles causantes del origen de la vida.

Desentrañando misterios en las profundidades de la Tierra

Vale destacar que la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional ya ha aprobado a la davemaoita como un nuevo mineral natural. Sin embargo, para los científicos de la UNLV este gran descubrimiento es solo el comienzo de un camino que piensan profundizar.

Según las estimaciones de los investigadores, la davemaoita se originó entre 660 y 901 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Estos minerales altamente presurizados solamente pueden encontrarse en las profundidades del interior del planeta o dentro de los meteoritos.

Para Tschauner y sus colaboradores, es posible el descubrimiento de otros minerales y en mayores cantidades que provengan del interior de la Tierra, más aún con la llegada de nuevas y mejores tecnologías. Esto permitirá que los científicos logren modelar la evolución del manto de la Tierra con mayor precisión y nivel de detalle.

Referencia

Discovery of davemaoite, CaSiO3-perovskite, as a mineral from the lower mantle. Oliver Tschauner et al. Science (2021). DOI: https://doi.org/10.1126/science.abl8568

Foto: los científicos han descubierto un nuevo mineral procedente del manto inferior terrestre, que fue llevado a la superficie de la Tierra en un diamante. Crédito: Aaron Celestian, Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos.