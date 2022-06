Tener gemelos no es síntoma de fertilidad, sino que constituye un mecanismo de compensación natural que realza la maternidad en edades avanzadas y equilibra la disminución de la natalidad.

Las mujeres que tienen gemelos no son más fértiles, según un análisis de más de 100.000 alumbramientos de mujeres nacidas entre 1700 y 1899, publicado en Nature Communications.

De hecho, el análisis de la descendencia de gemelos muestra que sus madres no son excepcionalmente fértiles, en comparación con el resto de la población.

Este estudio sale al paso de la creencia histórica que atribuye a las madres que tienen gemelos mayor facilidad para tener más gemelos en embarazos futuros. Esta observación ha sido interpretada en la comunidad científica como "mayor fertilidad intrínseca".

Los estudios que se han realizado en el pasado sobre esta mayor fertilidad intrínseca no han podido determinar por qué algunas mujeres dan a luz gemelos con facilidad.

Dos teorías

Una teoría sostiene que se debe a que liberan con frecuencia más óvulos durante la ovulación. Otra teoría señala que más embarazos aumentan las posibilidades de tener gemelos. Esta es la teoría que sale reforzada con la nueva investigación.

Demuestra, por un lado, que las mujeres con una alta probabilidad de tener gemelos en realidad generalmente tienen una fertilidad reducida.

Por otro lado, el estudio constata también que el hecho de tener más gemelos no obedece a una fertilidad intrínseca, sino al hecho de que las madres que dieron a luz gemelos acumularon más posibilidades para repetir partos múltiples.

Los autores de esta investigación han concluido al respecto que el nacimiento de hermanos gemelos sería consecuencia de la "edad avanzada" de la madre.

Compensación natural

Consideran que, en estos casos, la probabilidad de tener una doble ovulación -y por tanto un embarazo gemelar- aumenta con la edad de la mujer, como una forma natural de compensar la progresiva pérdida de oportunidades de embarazo a medida que pasan los años.

Otra constatación observada por los investigadores al respecto es que, incluso cuando disminuyen los embarazos, si la supervivencia de los gemelos se mantiene alta, aumenta el número total de niños en una población.

Desde esta perspectiva, el nacimiento de gemelos sería también una forma natural de compensar el descenso de la natalidad en una comunidad.

Fenómeno natural

Los investigadores explican que la tasa de gemelos ha aumentado considerablemente en los últimos treinta años, de 9,1 nacimientos de gemelos por cada 1.000 nacimientos en la década de 1980, hasta 12 gemelos por cada 1.000 nacimientos en la década de 2010.

Añaden que, a pesar de un importante esfuerzo de investigación, los biólogos evolutivos, así como los biólogos del desarrollo y los genetistas, siguen sin comprender por qué se produce el embarazo gemelar y qué influye en su prevalencia.

Precisan también que el embarazo gemelar representa un desafío práctico para la salud pública ya que, incluso en presencia de atención médica de alta calidad, los nacimientos de gemelos aumentan los costos hospitalarios y las tasas de mortalidad, tanto para las madres como para los hijos en todas las poblaciones.

Gemelos desapercibidos

Hay que tener en cuenta al respecto que el retraso del crecimiento y la prematuridad son los dos principales riesgos a los que se enfrentan los gemelos una vez nacidos, destacan los investigadores. De hecho, el 80% de los gemelos nacen prematuramente y el 40% nacen muy prematuramente.

Otro factor importante del embarazo gemelar es que con frecuencia uno de los gemeles se pierde en algún momento de la gestación, muchas veces sin que la madre lo perciba, a pesar de lo cual esta experiencia puede tener efectos psicológicos a lo largo de toda su vida en el gemelo finalmente nacido.

Según un estudio publicado en 1990, los embarazos múltiples pueden constituir más del 12% de todas las concepciones naturales, de las cuales alrededor del 2% sobreviven hasta el término como gemelos. Un 12% de los embarazos múltiples dan como resultado nacimientos únicos.

Referencia

Mothers with higher twinning propensity had lower fertility in pre-industrial Europe. Ian J. Rickard et al. Nature Communications volume 13, Article number: 2886 (2022). DOI :https://doi.org/10.1038/s41467-022-30366-9