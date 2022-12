Indicios de un antiguo templo dedicado al dios griego Poseidón, del que solo se conocían referencias históricas, han sido descubiertos al oeste del Peloponeso. Data del periodo arcaico y desempeñó un papel integrador de las ciudades griegas de la época.

Arqueólogos griegos han descubierto en Kleidi, al oeste del Peloponeso, los restos de un edificio con forma de templo que podría ser el santuario del antiguo dios Poseidón en la ciudad perdida de Samikón.

Poseidón es uno de los principales dioses del panteón clásico. Es el señor de los mares y de los océanos y como tal estaba considerado como una de las divinidades más poderosas.

En toda Grecia hay más de un templo consagrado al poderoso dios de los mares, aunque Kleidi había sido propuesto por algunos investigadores como posible ubicación de un famoso santuario antiguo.

Suposición confirmada

Las excavaciones realizadas a finales de septiembre en Kleidi han confirmado esta suposición: muestran parte de los cimientos de un gran edificio de 9,40 metros de ancho, cuyos muros tienen 0,80 metros de ancho. En el interior se encontró una densa capa de tejas.

Con base en las anomalías que se hicieron visibles durante la evaluación de la investigación geofísica, se puede calcular un edificio con una longitud de al menos 28 m, que tiene dos habitaciones interiores, así como un pronaos (pórtico del templo) y un opistodomo (salón posterior) o un adyton (cuarto trasero del salón principal interior). El gran edificio alargado es, por lo tanto, un templo que estaba ubicado en el sitio del santuario de Poseidón.

Tanto los fragmentos de un techo laconiano como el hallazgo de un estanque de agua fabricado en mármol, se consideran indicios de que el gran edificio puede fecharse en la época arcaica.

El período Arcaico en Grecia comienza alrededor del 800 a. C. y termina alrededor del 500 a. C. En base a los hallazgos, se supone que el templo ya existía en los siglos VI y V a.C. y que su apogeo pudo haber sido en el siglo IV a. C.

Alianza regional

En ese tiempo fue cuando se formó el distrito de Triphylia, una unión política de las ciudades y tribus de la región. El santuario de Poseidón fue probablemente un sitio simbólico prestigioso para esta alianza, piensan los investigadores.

El santuario de Poseidón fue un importante centro de culto de la liga anfictiónica, una asociación de ciudades-estado vecinas en la antigua Grecia para defender un centro religioso común, que estaban agrupadas en el distrito de Triphylia. El santuario estaba situado cerca del mar, bajo la fortificada Samikón.

El templo era importante para las tribus y ciudades locales, en el que la gente se reunía, celebraba festivales juntos para el dios Poseidón y creaba una identidad común, según los investigadores.

En estas celebraciones era corriente el sacrificio de animales, particularmente de toros y caballos. En el caso de los toros, una parte se cremaba en honor a Poseidón y el resto servía de alimento a los participantes en el ritual.

Nuevas perspectivas

El descubrimiento de este emblemático tempo antiguo, que es el resultado de la primera temporada de excavaciones de este año del programa de investigación de cinco años (2022-2026), tiene como objetivo investigar la topografía del área e identificar el santuario de Poseidón y el puerto de Samikón.

Este descubrimiento da nuevas perspectivas a la investigación de la importancia política y económica de la liga anfictiónica durante el siglo VI a.C., según los investigadores.