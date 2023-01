Las mujeres manifiestan una capacidad mucho mayor que los hombres para comprender y compartir los sentimientos de los demás, independientemente de su edad, idioma o lugar de nacimiento.

Las mujeres pueden empatizar mejor con otras personas que los hombres, según el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre este tema, en el que participaron más de 300.000 personas de casi 60 países y completaron una conocida prueba de empatía.

El test empleado en esta investigación se denomina Prueba de Lectura de La Mente a través de los Ojos (RMET o Eyes Test), que se ha utilizado ampliamente para medir la capacidad de reconocer y comprender el estado mental de otra persona, o la inteligencia social.

Una parte fundamental de la interacción social y la comunicación humana implica ponerse en el lugar de los demás, imaginar los pensamientos y sentimientos de otra persona. Esto se conoce como 'teoría de la mente' o 'empatía cognitiva' y es lo que mide RMET.

La prueba de lectura de la mente a través de los ojos se ha utilizado principalmente para determinar la predisposición al autismo. Fue desarrollada hace 25 años por el psicólogo británico Simon Baron-Cohen, director del Autism Research Center (ARC) de Cambridge. La prueba consiste en describir los estados de ánimo de las personas utilizando únicamente fotografías de sus ojos.

Diferencias claras

A lo largo de las décadas, muchos estudios de investigación independientes han descubierto que, de media, las mujeres obtienen puntuaciones más altas que los hombres en las pruebas de teoría de la mente.

Sin embargo, la mayoría de estos estudios se limitaron en el pasado a muestras relativamente pequeñas, sin mucha diversidad en términos de geografía, cultura o edad de los participantes.

Para superar estas deficiencias, un equipo de investigadores multidisciplinarios dirigido por David M. Greenberg, de la Universidad de Cambridge, y con colaboradores de las universidades de Bar-Ilan, Harvard, Washington y Haifa, así como IMT Lucca (Italia), fusionó grandes muestras de diferentes plataformas en línea para analizar datos de 305.726 participantes originarios de 57 países.

Predominio sorprendente

Los resultados mostraron que, en los 57 países, las mujeres obtuvieron, de media, puntuaciones significativamente más altas que los hombres (en 36 países), o similares a las de los hombres (en 21 países), en la prueba de lectura de la mente a través de los ojos.

Los investigadores destacan que no hubo ningún país en el que los hombres obtuvieran de media una puntuación significativamente más alta que las mujeres en la prueba de ojos.

La diferencia de sexo en promedio se observó a lo largo de la vida, ya que las personas seleccionadas tenían entre 16 y 70 años de edad. El equipo también confirmó esta diferencia de sexo promedio en tres conjuntos de datos independientes y en versiones no inglesas de Eyes Test, que abarcan ocho idiomas.

Factores biológicos y sociales

Aunque este estudio no puede discernir la causa de esta diferencia de sexo, los autores discuten, sobre la base de investigaciones anteriores, que esto puede ser el resultado de factores tanto biológicos como sociales.

Estudios previos han constatado una conexión entre la cantidad de la hormona sexual testosterona antes del nacimiento y el desempeño posterior en la prueba de empatía. Por otro lado, las pequeñas diferencias biológicas pueden verse reforzadas por las expectativas y atribuciones sociales a lo largo de la vida.

También se ha puesto de manifiesto en el pasado que cierto tipo de cerebro o cognición es aún más significativo que el género: según un estudio de 2018, las personas que tienen un fuerte impulso a sistematizar las cosas tienden también a tener autismo y una capacidad muy limitada para empatizar.

Esta tendencia es significativamente más fuerte en los hombres que en las mujeres. Un estudio de 2014 descubrió incluso que animales y bebés muestran también esta diferencia de sexo en la empatía.

Todo ello plantea que puede haber diferentes vías genéticas subyacentes al desarrollo de este tipo de empatía en los diferentes sexos y sugiere asimismo nuevas preguntas sobre los factores sociales y biológicos que pueden contribuir a la diferencia de sexo observada en este estudio, concluyen los investigadores.

Referencia

Sex and age differences in ‘theory of mind’ across 57 countries using the English version of ‘Reading the Mind in the Eyes’ test. Greenberg, D. M et al. Proceedings of the National Academy of Sciences. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2022385119